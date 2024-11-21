Trend Galeri Trend Yaşam Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

Genel sağlığa faydaları saymakla bitmeyen soğan, aynı zamanda yemeklere lezzet katmakla da bilinir. Ancak, birçok kişi soğan doğramaktan hoşlanmaz. Bunu nedeni ise, hem gözleri sulandırması hem de doğramanın zor olmasıdır. Konu ile ilgili konuşan Şef Matt Broussard, soğanı pratik bir şekilde doğramanın formülü paylaştı.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:23
Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

Şefin önermiş olduğu yöntem sayesinde mutfakta soğan doğrarken fazla zaman kaybetmenize gerek kalmayacak. Peki, bu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

YILLARDIR YANLIŞ YAPIYORMUŞUZ

Şef Matt Broussard, ilk olarak soğanın iki ucunu kesti sonrasında da soğanı iki eş parçaya böldü.

Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

Soğanın yarısını soyduktan sonra şef Matt, okulda öğrenmiş olduğu doğrama yönteminden bahsetti.

Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

Soğanın kök olan ucunu elle kapatıyor ve bıçağı yatay bir şekilde tutarak soğanı kesiyor.

Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

Sonrasında soğanı 180 derece çeviriyor ve bıçağın uç kısmı ile tekrar doğruyor.

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