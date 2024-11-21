Meğer yıllarca yanlış yapmışız! Bıçağı bu şekilde tuttuğunuzda soğanları 10 saniyede doğruyorsunuz…

Genel sağlığa faydaları saymakla bitmeyen soğan, aynı zamanda yemeklere lezzet katmakla da bilinir. Ancak, birçok kişi soğan doğramaktan hoşlanmaz. Bunu nedeni ise, hem gözleri sulandırması hem de doğramanın zor olmasıdır. Konu ile ilgili konuşan Şef Matt Broussard, soğanı pratik bir şekilde doğramanın formülü paylaştı.