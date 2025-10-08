Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı: "Biz fırtınayız, yıkıp geçeriz!" Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı!

Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı: "Biz fırtınayız, yıkıp geçeriz!" Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı!

TRT 1'in sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 53. bölümdeki çarpıcı gelişmelerle izleyicileri ekrana kilitledi. Şimdi ise diziseverler, gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları veren 54. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 08.10.2025 07:36
Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı: Biz fırtınayız, yıkıp geçeriz! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı!

Tarihi atmosferi ve güçlü hikayesiyle beğeni kazanan Mehmed: Fetihler Sultanı, 53. bölümdeki sürpriz sahnelerin ardından merak uyandırdı. İzleyiciler, gelecek bölüme dair önemli detaylar sunacak 54. bölüm fragmanının yayınlanmasını bekliyor. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı fragman heyecanına dair detaylar…

Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı: Biz fırtınayız, yıkıp geçeriz! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı!

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı: Biz fırtınayız, yıkıp geçeriz! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı!

MEHMED: FETİHLER SULTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sultan Mehmed, hem şahsi hem de siyasi meydan okumalarla dolu zorlu bir döneme adım atar. Ağır yaralı yatan Şehzade Beyazıd'ın akıbeti sarayda derin bir sarsıntı yaratırken, Mehmed bir yandan divandaki çekişmelerle, diğer yandan Karaman, Pontus ve Vatikan karşısında şekillenen ittifaklarla mücadele etmek zorunda kalır.

Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı: Biz fırtınayız, yıkıp geçeriz! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı!

Divan'da Mahmud Paşa ile İshak Paşa arasındaki ihtilaf Osmanlı iç siyasetinde gerilimi iyice arttırırken, Şahabettin'in Zağanos Paşa hakkındaki tavrı da dengeleri sarsacak yeni tartışmaları doğurur. Bu sırada Mehmed oğulları üzerinden kritik hamleler yapar. Beyazıd ölüm döşeğinde umutla beklenirken, Mustafa büyük bir törenle yeniçeri ocağına katılır ve sefere çıkma onuruna erişir.

Pontus'ta Vlad Tepeş'in hain planları sürerken, Karatuğlar zindanda acımasız işkencelerle sınanır. Basat'ın ihaneti sezmesiyle gerilim giderek tırmanır. Öte yandan Mehmed, sürgündeki Zağanos Paşa'yı geri çağırarak hem devletin kaderini hem de oğlunun geleceğini etkileyecek yeni bir kapı aralar.

Mehmed: Fetihler Sultanı 54. bölüm fragmanı: Biz fırtınayız, yıkıp geçeriz! Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı!

Karaman seferi için Osmanlı ordusu yola koyulurken, Beyşehir önlerinde yaşanacak büyük çarpışma ve sarayda yükselen yeni güç dengeleri, imparatorluğun geleceğini belirleyecektir.