Mehmed Fetihler Sultanı 56. bölüm izle: TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Karargâhta bütün dengeleri bozan bir suikast girişimiyle perde açılır. Sadrazam Mahmud Paşa ağır yaralanır; Sultan Mehmed ise öfkesini içine gömerek, haini bulmadan nefes almayacağına yemin eder. Karaman elçilerinin kanı ve ortaya çıkan hançer, büyük bir fitnenin habercisidir. Devletin merkezinde, görünmeyen bir el düğümlere düğüm eklemektedir.

Molla Lütfi'nin dikkatle takip ettiği izler, Vlad'a uzanan şüpheleri kuvvetlendirirken; sorgu odasında atılan her söz, kılıçtan keskindir. Vlad'ın karanlık geçmişi, onu yalnızca suçlu değil; büyük bir oyunun da anahtarı hâline getirir. Mehmed'in adaleti, ihaneti saklandığı yerden söküp çıkaracak kudrettedir.