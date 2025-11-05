Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

Salı akşamlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 58. yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Başrolde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı dizi, tarihi atmosferi ve güçlü senaryosuyla dikkat çekiyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 05.11.2025 00:02 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 00:03
Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 58. bölüm fragmanıyla merak ediliyor. Serkan Çayoğlu'nun canlandırdığı Mehmed karakteriyle dikkat çeken yapım, tarih severlerin yakın takibinde. Yeni bölüm öncesi fragman araştırmaları hız kazandı. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

MEHMED FETİHLER SULTANI 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 57. bölüm fragmanıı yayınlandı. İzlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani/fragman

Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

MEHMED FETİHLER SULTANI 57. BÖLÜM KONUSU

Mahmud Paşa'ya yapılan suikast girişimi ve Basat'ın ölümü, tüm gözleri Vlad Tepeş'e çevirir. Üzerindeki kan izleri ve çelişkili sözleri kuşkuları artırır ancak, Mehmed delil yetersizliğinden onu serbest bırakır. Bu karar, karargâhta derin bir tedirginlik ve şüphe rüzgârı estirir.

Orta Ağası Zeynel'in cezalandırılmasına karar verildiğinde, Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan kendi canını ortaya koyar. Bu fedakârlık Mehmed'in yüreğinde yankı bulur, Zeynel affedilir. Ancak Kurtçu'nun içindeki şüphe sönmez; Vlad'ın o geceki hareketlerini araştırmaya başlar.

Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

Tam her şey açığa çıkacak gibiyken, Vlad Pontus'tan büyük bir zaferle döner. Getirdiği kutsal emanet ve kurtardığı esir, Mehmed'in gözünde onu yeniden "kardeş" mertebesine taşır. Kurtçu susar, ama hakikat sessizliğin ardında yankılanmayı sürdürür.

Bu sırada Konstantiniyye'de, Şehzade Beyazıd kendi vicdanıyla yüzleşmektedir. Gülperi'nin babası Kasım Bey'in emriyle kendisini öldürme planı açığa çıkar, fakat Beyazıd intikam yerine merhameti seçer.

Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

Sultan Mehmed, devletin bekası için İsfendiyaroğlu üzerine sefer emrini verir. Fakat Pontus İmparatoru Komnenos, Osmanlı ordusuna arkadan saldırması için Draven'i harekete geçirir.

Kılıç kında, hüküm dilde; seferin sırrı Sultan'ın sükûtundadır. O sükût ki nice fırtınayı susturur, nice devri yeniden başlatır. Ve Sultan, kararıyla tarihin kapısını bir kez daha aralar.