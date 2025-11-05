Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı izle! TRT 1 ile Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı yayında!

MEHMED FETİHLER SULTANI 57. BÖLÜM KONUSU

Mahmud Paşa'ya yapılan suikast girişimi ve Basat'ın ölümü, tüm gözleri Vlad Tepeş'e çevirir. Üzerindeki kan izleri ve çelişkili sözleri kuşkuları artırır ancak, Mehmed delil yetersizliğinden onu serbest bırakır. Bu karar, karargâhta derin bir tedirginlik ve şüphe rüzgârı estirir.

Orta Ağası Zeynel'in cezalandırılmasına karar verildiğinde, Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan kendi canını ortaya koyar. Bu fedakârlık Mehmed'in yüreğinde yankı bulur, Zeynel affedilir. Ancak Kurtçu'nun içindeki şüphe sönmez; Vlad'ın o geceki hareketlerini araştırmaya başlar.