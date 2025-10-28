Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile takip ediliyor!

TRT 1 ekranlarının destansı tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her Salı akşamı büyük zaferler ve entrikalarla dolu olayları izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. 56. bölümdeki gelişmeler saraydaki dengeleri altüst etti. Şimdi tüm dikkatler, Sultan Mehmed'in hainleri yakalamak ve devletin bekasını sağlamak için atacağı adımlara çevrildi. Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüme dair son bilgiler ve beklentiler.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 23:21 Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:23
Osmanlı İmparatorluğu'nun en kudretli padişahlarından Sultan Mehmed'in (Serkan Çayoğlu) hayatını ve mücadelesini konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı, 56. bölümüyle izleyiciyi büyük bir krizin ortasına bıraktı. Karargâhta yaşanan suikast girişimi ve Sadrazam Mahmud Paşa'nın yaralanması, payitahtta büyük bir infiale neden oldu. Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu:

MEHMED FETİHLER SULTANI 56. BÖLÜM İZLE

Dizinin yeni bölümüne yayın sonrası aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

MEHMED FETİHLER SULTANI 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ile takip edilen Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Karargâhta bütün dengeleri bozan bir suikast girişimiyle perde açılır. Sadrazam Mahmud Paşa ağır yaralanır; Sultan Mehmed ise öfkesini içine gömerek, haini bulmadan nefes almayacağına yemin eder. Karaman elçilerinin kanı ve ortaya çıkan hançer, büyük bir fitnenin habercisidir. Devletin merkezinde, görünmeyen bir el düğümlere düğüm eklemektedir.

Molla Lütfi'nin dikkatle takip ettiği izler, Vlad'a uzanan şüpheleri kuvvetlendirirken; sorgu odasında atılan her söz, kılıçtan keskindir. Vlad'ın karanlık geçmişi, onu yalnızca suçlu değil; büyük bir oyunun da anahtarı hâline getirir. Mehmed'in adaleti, ihaneti saklandığı yerden söküp çıkaracak kudrettedir.

Karargâhın içinde ise saflar keskinleşir. Yeniçeriler ve Solaklar'ın kılıçları birbirine değer, ordu bir anda bölünmenin eşiğine gelir. Tam gerilim doruğa ulaşmışken, Mahmud Paşa'nın yeniden ayağa kalkışı, fitnenin boynuna geçirdiği kement gibidir.

Bu sırada Osmanlı topraklarında farklı bir cephede, görünmez düşmanın gölgesi hissedilir. Kimlerin kimlerle ittifak kurduğu, hangi ellerin hangi kılıçları tuttuğu henüz açığa çıkmamıştır. Her adım, yeni bir tehlikenin kokusunu taşır.

Ve Danişmend yadigârı topraklarda yapılan gizli bir görüşme…
Sözler fısıltıyla söylenir fakat sonuçları bütün bir coğrafyanın kaderini değiştirmeye adaydır. Seferin yönü yeniden şekillenir; devletin kudreti, düşmanlarının ummadığı yerden doğacaktır.