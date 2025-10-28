Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 ile takip ediliyor!
TRT 1 ekranlarının destansı tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, her Salı akşamı büyük zaferler ve entrikalarla dolu olayları izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. 56. bölümdeki gelişmeler saraydaki dengeleri altüst etti. Şimdi tüm dikkatler, Sultan Mehmed'in hainleri yakalamak ve devletin bekasını sağlamak için atacağı adımlara çevrildi. Mehmed Fetihler Sultanı 57. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölüme dair son bilgiler ve beklentiler.
