Mehmed Fetihler Sultanı 59. bölüm fragmanı: “Ey benim kahraman ordum seferimizin adı dün Konstantiniyye’ydi bugün ise Trabzon!”

Ancak savaş meydanında olduğu kadar saray içinde de çetin bir mücadele yaşanır. Sultan'a yakın isimler arasındaki güven sarsılmaya başlar. Vlad, görünürde Mehmed'in yanında olsa da, gizli hesaplar peşindedir. Zeynel, bu ihanetin izini sürerken kendini sonu bilinmeyen bir oyunun içinde bulur. Kurtçu Doğan ise hem kardeşinin hem de dostunun akıbetiyle yüzleşmek zorundadır.