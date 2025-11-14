Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 59. bölüm fragmanı: “Ey benim kahraman ordum seferimizin adı dün Konstantiniyye’ydi bugün ise Trabzon!”

TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, gelecek hafta 59. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, yeni bölümde Fatih Sultan Mehmed'in stratejik hamleleri ve saray içindeki gelişmelerin ipuçlarını merak ediyor. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.11.2025 23:30
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin 59. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizideki planlar, taht mücadelesi ve karakterler arasındaki sürpriz gelişmeler, izleyicilerin ilgisini çekiyor. TRT 1 ekranlarından takip edilecek fragman öncesi, yeni bölümün detayları araştırılıyor.

MEHMED FETİHLER SULTANI 59. BÖLÜM FRAGMANI

Mehmed: Fetihler Sultanı son bölümünde Sultan Mehmed, zaferle döndüğü İsfendiyaroğlu Seferi'nin ardından gözünü Pontus İmparatorluğu'na çeviriyor. Osmanlı'nın Karadeniz'deki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefleyen Sultan, kara ve denizden ilerleyecek iki cepheli büyük bir plan kuruyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani bağlantısından takip edebilirsiniz.

MEHMED FETİHLER SULTANI 58. BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mehmed, İsfendiyaroğlu seferinden zaferle döner. Yeni fethedilen topraklarda adaletin ve düzenin sağlanması için harekete geçer. Artık sıradaki hedef bellidir: Pontus İmparatorluğu. Trabzon ve çevresi, Osmanlı'nın Karadeniz'deki hâkimiyetini tamamlamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Divan-ı Hümayun'da yapılan toplantıda Sultan Mehmed, Pontus üzerine büyük bir sefer düzenlenmesini emreder. Ancak bu yol kolay değildir. Ordunun önünde sarp dağlar, zorlu geçitler ve "Alamut'tan bile güçlü" denilen Yılanlı Kale vardır. Mehmed, kara ve denizden ilerleyecek iki cepheli bir plan kurar. Bali Bey akıncı kuvvetlerinin başında kaleye yönelirken, Bahadır Paşa komutasındaki donanma Karadeniz'den Pontus surlarını topa tutacaktır.

Ancak savaş meydanında olduğu kadar saray içinde de çetin bir mücadele yaşanır. Sultan'a yakın isimler arasındaki güven sarsılmaya başlar. Vlad, görünürde Mehmed'in yanında olsa da, gizli hesaplar peşindedir. Zeynel, bu ihanetin izini sürerken kendini sonu bilinmeyen bir oyunun içinde bulur. Kurtçu Doğan ise hem kardeşinin hem de dostunun akıbetiyle yüzleşmek zorundadır.