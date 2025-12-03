Mehmed Fetihler Sultanı 60. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle
TRT 1 ekranlarının Salı akşamları yayımlanan tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 2 Aralık 2025 Salı akşamı 60. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sultan Mehmed'in Pontus kuşatması ve saraydaki ihanet şüphesiyle yüzleştiği bu kritik bölümde, Fatih'in kararları imparatorluğun geleceğini belirleyecek. Mehmed Fetihler Sultanı 60. bölüm izle seçenekleri, bölümde yaşanan kritik gelişmeler ve tekrar izleme yolları gündemde!
