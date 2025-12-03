Trend Galeri Trend Yaşam Mehmed Fetihler Sultanı 60. bölüm izle: TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının Salı akşamları yayımlanan tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 2 Aralık 2025 Salı akşamı 60. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sultan Mehmed'in Pontus kuşatması ve saraydaki ihanet şüphesiyle yüzleştiği bu kritik bölümde, Fatih'in kararları imparatorluğun geleceğini belirleyecek. Mehmed Fetihler Sultanı 60. bölüm izle seçenekleri, bölümde yaşanan kritik gelişmeler ve tekrar izleme yolları gündemde!

Giriş Tarihi: 03.12.2025 01:00 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 01:01
Osmanlı İmparatorluğu'nun en ihtişamlı dönemlerinden Fatih Sultan Mehmed'in hayatına ışık tutan Mehmed: Fetihler Sultanı, 60. bölümüyle tarihi olayları ekrana taşıdı. Sultan Mehmed'in hem cephede hem de saray içinde verdiği mücadele, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı son bölüm izle seçeneği ile bölümdeki kritik kuşatma detaylarını ve saraydaki gizli ittifakları yeniden izleme yolları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar.

MEHMED FETİHLER SULTANI 60. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ile takip edilen dizinin yeni bölümü yayınlandığında aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Sultan Mehmed, Pontus kuşatması tüm şiddetiyle sürerken hem surların ardındaki düşmanla hem de ordunun içindeki hain ihtimalinin üzerine kararlılıkla gider. Bu mesele, Vlad Tepeş başta olmak üzere pek çok ismin sorguya çekildiği sert yüzleşmeleri beraberinde getirir; geçmişte gömülü kalmış hesaplar yeniden açılır.

Cephede ise Osmanlı birlikleri, Draven'in hazırladığı ölümcül tuzaklarla ve Komnenos'un beklenmedik hamleleriyle karşı karşıyadır. Hem akıncılar hem paşalar, Pontus'un sarp coğrafyasında ağır kayıpların eşiğine gelir. Her adımda tehlike büyür, verilen kararların bedeli ağırlaşır.

Bu süreçte bazı kapılar gizli anlaşmalara, bazıları ise ihanet ihtimaline açılır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi cephelerinde ölüm kalım mücadelesi verirken, Sultan Mehmed'in vereceği bir karar hem şehrin hem de ordunun kaderini değiştirecektir.

Yeni günün ilk ışıklarıyla birlikte Pontus surlarında hareketlilik başlar. Kapılardan biri beklenmedik birinin hamlesiyle açılır; meydan ise hem Osmanlı askerinin cesaretinin hem de düşmanın son kozlarının ortaya çıktığı bir savaş alanına döner.

