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MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

2024 yılı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları açıklandı ve memur adayları şimdi de merkezi atama ve tercih tarihlerini mercek altına aldı. Merkezi atama, kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar için büyük bir önem taşıyor. KPSS puanları ve belirlenen atama şartları doğrultusunda, adaylar tercihlerini yapacak ve yerleştirme süreci başlayacak. Adaylar, kurumların belirlediği taban puanlarına göre tercih listelerini oluşturacaklar. Peki, 2024 KPSS merkezi atama tarihleri ne zaman yapılacak, KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 05.11.2024 20:22 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 20:22
MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS sınavları ve sonuçlarının açıklanmasının ardından, merkezi atama süreci için ÖSYM takvimi adaylar tarafından gündemdeki yerini koruyor. Kamu personeli olmak isteyen adaylar, KPSS puanları ve yerleşmeyi hedefledikleri kurumların belirlediği taban puanları doğrultusunda tercihlerini yapacak. 2024 KPSS/2 yerleştirme tercih başvuruları ne zaman başlayacak? İşte KPSS 2024/2 merkezi memur atamaları ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMALARI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

ÖSYM, 2024 yılı için KPSS merkezi atama takvimini açıkladı. Buna göre, KPSS-2024/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihleri arasında alınacak. Bu tarihlerde adaylar tercihlerini yaparak yerleştirme sürecine katılacaklar.

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, KPSS 2024/2 tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Adaylar, merkezi atama başvuru sürecinde tercihlerini, kılavuzda yer alacak bilgilere göre oluşturacaklar. Kılavuzda, atama yapılacak kurumlar ve kadro kontenjanlarıyla ilgili detayların da yer alması bekleniyor.

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2024 KPSS merkezi yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacak. Adayların, tercihlerine ilişkin işlemleri doğru şekilde gerçekleştirebilmek için kılavuzda yer alan bilgilere dikkatle göz atmaları önem taşıyor.

MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
KPSS puanlarının geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. KPSS sınav oturumlarından herhangi birine katılan bir adayın puanı, sınavın yapıldığı yıl ve bir sonraki yıl boyunca geçerli kabul edilmektedir. Ancak, bu süreçte herhangi bir kamu kurumunun personel alımı yapmaması durumunda, KPSS puanının geçerliliği uzatılabilir veya sonraki yıllarda yapılan sınav puanları kullanılabilir.

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