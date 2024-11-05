MEKEZİ ATAMA TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile KPSS 2024/2 yerleştirme tercihleri ne zaman, nasıl yapılacak, kılavuz yayınlandı mı?

2024 yılı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonuçları açıklandı ve memur adayları şimdi de merkezi atama ve tercih tarihlerini mercek altına aldı. Merkezi atama, kamu kurumlarına yerleşmek isteyen adaylar için büyük bir önem taşıyor. KPSS puanları ve belirlenen atama şartları doğrultusunda, adaylar tercihlerini yapacak ve yerleştirme süreci başlayacak. Adaylar, kurumların belirlediği taban puanlarına göre tercih listelerini oluşturacaklar. Peki, 2024 KPSS merkezi atama tarihleri ne zaman yapılacak, KPSS 2024/2 yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı?