Memleketinizin gizli hazinesini biliyor musunuz? Türkiye'nin 81 ilinin dünyayı büyüleyen güzellikleri açıklandı!

Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle adeta bir açık hava müzesi niteliğindedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan bu coğrafya, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren benzersiz konumuyla, binlerce yıl boyunca sayısız medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu toprakları, tarih boyunca Hititler, Urartular, Lidyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi büyük uygarlıkların izlerini taşır. Her biri kendine has güzelliklere sahip olan Türkiye'nin 81 ili, yerel kültürler, doğal güzellikler ve tarihi kalıntılar açısından ziyaretçilerine bambaşka dünyalar sunar. Peki sizin memleketinizin gizli hazineleri neler? İşte o liste!