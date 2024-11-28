MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: Polis, öğretmen, ebe maaşı güncelleniyor! Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

Yılda iki kez belirlenen memur zammı 2025 Ocak son dakika haberleri takip ediliyor. Yeni yılda kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görevli olan vatandaşlar yeni yılın ilk 6 ayında güncellenecek maşları için bekleyişe geçti. Enflasyon ve toplu sözleşme zammının etki edeceği zam oranı için gözler açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin TL olarak belirlenmişti. Polis, hemşire, öğretmen, doktor gibi birçok meslek dalı için yeni rakamlar belirlenirken birçok sosyal ödemede de değişikliğe gidilecek. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yen, yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur maaş zammı hesaplama