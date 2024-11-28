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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: Polis, öğretmen, ebe maaşı güncelleniyor! Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

Yılda iki kez belirlenen memur zammı 2025 Ocak son dakika haberleri takip ediliyor. Yeni yılda kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görevli olan vatandaşlar yeni yılın ilk 6 ayında güncellenecek maşları için bekleyişe geçti. Enflasyon ve toplu sözleşme zammının etki edeceği zam oranı için gözler açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin TL olarak belirlenmişti. Polis, hemşire, öğretmen, doktor gibi birçok meslek dalı için yeni rakamlar belirlenirken birçok sosyal ödemede de değişikliğe gidilecek. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yen, yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte memur maaş zammı hesaplama

Giriş Tarihi: 28.11.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:53
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: Polis, öğretmen, ebe maaşı güncelleniyor! Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

2025 yılının ilk 6 ayında memur maaşında geçerli olacak zam oranı için gözler yapılacak açıklamalara çevrildi. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında gerçekleşen zammın ardından yeni yılda ocak ayından temmuza kadar geçerli olacak maaş bekleniyor. Peki, yeni yılda memur zammı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: Polis, öğretmen, ebe maaşı güncelleniyor! Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA OCAK 2025
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi de belli oldu. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.
Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam açıklanacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: Polis, öğretmen, ebe maaşı güncelleniyor! Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: Polis, öğretmen, ebe maaşı güncelleniyor! Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2025: Polis, öğretmen, ebe maaşı güncelleniyor! Ocak ayında memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası TÜFE tahminlerine göre yapılan hesaplamalarda toplam enflasyon farkı yüzde 16,22 oluyor. Oluşacak enflasyon farkı ise yüzde 5.65 şeklinde görülüyor.

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