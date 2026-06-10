MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA: Enflasyonla belli olacak! En düşük memur maaşı en kadar olacak?

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 623 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 691 liraya ulaşacak.