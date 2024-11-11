MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA SAYFASI: “4 aylık enflasyonla zam oranı netleşiyor!” Ocak ayı memur maaşı kaç TL olacak?

Memur zammı 2025 son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Memur maaşı için yılda iki kez güncellenen rakamlarda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrudan etkili oluyor. 2025 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı için 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. 6 aylık enflasyon ile rakamlar netlik kazanacak. Güncel verilerle oran 7.99 oldu. Temmuz ayında %19,31 zam oranıyla en düşük memur maaşı 39.000 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son gelişmeler