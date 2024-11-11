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MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA SAYFASI: “4 aylık enflasyonla zam oranı netleşiyor!” Ocak ayı memur maaşı kaç TL olacak?

Memur zammı 2025 son dakika gelişmeleriyle takip ediliyor. Memur maaşı için yılda iki kez güncellenen rakamlarda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrudan etkili oluyor. 2025 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı için 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. 6 aylık enflasyon ile rakamlar netlik kazanacak. Güncel verilerle oran 7.99 oldu. Temmuz ayında %19,31 zam oranıyla en düşük memur maaşı 39.000 TL olarak belirlenmişti. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son gelişmeler

Giriş Tarihi: 11.11.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:53
MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA SAYFASI: 4 aylık enflasyonla zam oranı netleşiyor! Ocak ayı memur maaşı kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklisine yapılacak zam ile birçok kalemde değişiklik yaşanacak. 4 aylık enflasyon farkında TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla hak edilen zam oranı 7.99 oldu. İşte 2025 Ocak memur zammı

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA SAYFASI: 4 aylık enflasyonla zam oranı netleşiyor! Ocak ayı memur maaşı kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANLARI NETLEŞTİ!
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA SAYFASI: 4 aylık enflasyonla zam oranı netleşiyor! Ocak ayı memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YENİ ORANLA BELLİ OLACAK!

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.
Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA SAYFASI: 4 aylık enflasyonla zam oranı netleşiyor! Ocak ayı memur maaşı kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA SAYFASI: 4 aylık enflasyonla zam oranı netleşiyor! Ocak ayı memur maaşı kaç TL olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:

OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

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