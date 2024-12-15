MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle tablo oluştu! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

Memur zammı Ocak 2025 hesaplama son dakika haberleri memur vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yılda iki defa zam gelen maaşlar da altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ile birlikte yeni rakamlar belli olacak. 5. verinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte hemşire, doktor, mühendis, polis, ebe, vaiz memur maaşları meslek meslek hesaplanıyor. Enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da maaşlar üzerinde etkisini gösterecek. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar, yeni yılda memur maaşı kaç TL olacak?