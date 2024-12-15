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MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle tablo oluştu! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

Memur zammı Ocak 2025 hesaplama son dakika haberleri memur vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yılda iki defa zam gelen maaşlar da altı aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ile birlikte yeni rakamlar belli olacak. 5. verinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte hemşire, doktor, mühendis, polis, ebe, vaiz memur maaşları meslek meslek hesaplanıyor. Enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı da maaşlar üzerinde etkisini gösterecek. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar, yeni yılda memur maaşı kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 15.12.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 22:51
MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle tablo oluştu! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

Ocak memur zammı enflasyon verileri ile birlikte takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranlarının netleşmesi ile birlikte memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak zam oranları ilan edilecek. İlk beş verinin açıklanmasıyla birlikte bir çok mesleğe dair hesaplama tablosu ortaya çıktı. Peki yeni yılda memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte meslek meslek memur zammı hesaplama

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle tablo oluştu! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI!

Ocak ve temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan memur ve emekliler 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alacak.

6 aylık süreçte 5. veri TÜİK tarafından açıklandı:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle tablo oluştu! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı ve yıllık enflasyon %47,09'a geriledi. Böylelikle memur ve emekli maaş zammıyla ilgili 5 aylık tablo da netleşmiş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri %14,57'lik zammı garantiledi.

Memur ve memur emeklileri için yüzde 10,4'lük zam kesinleşti. Tablo aralık ayı enflasyonu ile güncellenecek.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle tablo oluştu! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK HESAPLAMA: 5.veriyle tablo oluştu! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak,kaç TL?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA BİLGİSİ

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.

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