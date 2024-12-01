MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: Öğretmen, polis, vaiz…Ocak en düşük memur maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Memur zammı 2025 ile ilgili son dakika gelişmeleri memurlar ve memur emeklileri tarafından incelemeye alındı. Milyonlarca vatandaşın alacağı maaşlar yeni yılda netleşmiş olacak. Memurlar için yılda iki kez belirlenen zam oranı 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis, vaiz maaşları yeni yılda yeniden hesaplanacak. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarıyla maaşlar ortaya çıkacak. Son yapılan zam oranıyla en düşük memur maaşı 39 bin TL'ye dayanmıştı. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte meslek meslek hesaplama