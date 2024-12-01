Trend Galeri Trend Yaşam

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: Öğretmen, polis, vaiz…Ocak en düşük memur maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

Memur zammı 2025 ile ilgili son dakika gelişmeleri memurlar ve memur emeklileri tarafından incelemeye alındı. Milyonlarca vatandaşın alacağı maaşlar yeni yılda netleşmiş olacak. Memurlar için yılda iki kez belirlenen zam oranı 2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak. Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis, vaiz maaşları yeni yılda yeniden hesaplanacak. TÜİK tarafından açıklanacak 6 aylık enflasyon rakamlarıyla maaşlar ortaya çıkacak. Son yapılan zam oranıyla en düşük memur maaşı 39 bin TL'ye dayanmıştı. Peki, memur maaş zammı 2025 ne kadar olacak, yeni yılda en düşük memur maaşı kaç TL olacak? İşte meslek meslek hesaplama

Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 11:54
MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: Öğretmen, polis, vaiz…Ocak en düşük memur maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 ocak memur maaş zammı enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammıyla son haline ulaşacak. TÜİK önümüzdeki günlerde 6 aylık verileri ilan etmesiyle önümüzdeki 6 ay boyunca memur ve memur emeklileri için geçerli olacak maaşlar belirlenecek. 2025 Ocak memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: Öğretmen, polis, vaiz…Ocak en düşük memur maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:
OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: Öğretmen, polis, vaiz…Ocak en düşük memur maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI OCAK 2025
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi açıklandı. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: Öğretmen, polis, vaiz…Ocak en düşük memur maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan aylık TÜFE verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı 12,06 oldu. Merkez Bankası Piyasa Katılımcılar Anketi'nde yer alan kasım ayı yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.

MEMUR ZAMMI 2025 MESLEK MESLEK HESAPLAMA: Öğretmen, polis, vaiz…Ocak en düşük memur maaşı kaç TL olacak, yüzde kaç zamlanacak?

MEMUR EMEKLİ OCAK 2025 MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

SON DAKİKA SON DAKİKA