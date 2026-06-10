Trend Galeri Trend Yaşam MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Temmuz ayında memur maaşlarına uygulanacak zam oranına ilişkin beklentiler, açıklanacak enflasyon rakamlarıyla şekillenmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı son verilerin, maaş artışlarının netleşmesinde belirleyici rol oynaması öngörülüyor. Başta polisler, öğretmenler, doktorlar ve hemşireler olmak üzere kamu çalışanları, güncel maaş hesaplamaları ve zam oranlarına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Memur maaşlarına dair hesaplama detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 23:04
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin Temmuz döneminde alacağı maaş artışına ilişkin beklentiler giderek yoğunlaşıyor. Zam oranının netleşmesinde, toplu sözleşme kapsamında belirlenen artışa eklenecek enflasyon kaynaklı fark etkili olacak. Başta emniyet mensupları, eğitimciler, sağlık personeli ve diğer devlet görevlileri olmak üzere milyonlarca kişi, güncellenecek maaş tutarlarına yönelik gelişmeleri dikkatle izliyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

5 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–mayıs döneminde oluşan %16,6'lık enflasyon sonrası memurlar için %5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamaya göre:

  • En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 69.570 TL
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL → 31.218 TL

Kesin zam oranı haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai artış oranı kesinleşmiş olacak.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 5 Aylık Enflasyon: %16,6
  • 5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

5 aylık TÜFE'ye göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 69 bin 570 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 218 liraya ulaşacak.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

6 AYLIK BEKLENTİLER HANGİ YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir güncellemeye işaret etti.

Anketteki tahminlere göre haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,52 artması öngörülüyor. Mayıs verisinin de eklenmesiyle birlikte 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor. Buna paralel olarak enflasyon farkının yüzde 6,65 civarında gerçekleşmesi ve memur ile memur emeklilerinin toplam zam oranının yaklaşık yüzde 14,11'e yükselmesi bekleniyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.38
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,65
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,11

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 623 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 691 liraya ulaşacak.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

5 aylık verilere ve 6 aylık tahminlere göre polis, öğretmen, doktor için oluşan zam şu şekilde:

Memur (Üniv. Mez.) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%12,41 zamlı: 72.388 TL
%14,11 zamlı: 73.483 TL

Teknisyen (Lise Mez.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%12,41 zamlı: 75.171 TL
%14,11 zamlı: 76.305 TL

Avukat
Mevcut: 90.000 TL
%12,41 zamlı: 101.169 TL
%14,11 zamlı: 102.699 TL

Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%12,41 zamlı: 106.097 TL
%14,11 zamlı: 107.703 TL

Mühendis 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%12,41 zamlı: 108.151 TL
%14,11 zamlı: 109.789 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Polis Memuru 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%12,41 zamlı: 91.746 TL
%14,11 zamlı: 93.133 TL

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%12,41 zamlı: 100.286 TL
%14,11 zamlı: 101.801 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%12,41 zamlı: 84.049 TL
%14,11 zamlı: 85.321 TL

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%12,41 zamlı: 151.853 TL
%14,11 zamlı: 154.147 TL

Uzman Doktor 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%12,41 zamlı: 169.094 TL
%14,11 zamlı: 171.648 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%12,41 zamlı: 82.472 TL
%14,11 zamlı: 83.719 TL

Uzman Öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%12,41 zamlı: 91.298 TL
%14,11 zamlı: 92.678 TL

Araştırma Görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%12,41 zamlı: 101.807 TL
%14,11 zamlı: 103.347 TL

Vaiz 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%12,41 zamlı: 86.165 TL
%14,11 zamlı: 87.469 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

5 aylık verilere ve 6 aylık tahminlere 4C'li memur emeklisi için oluşan maaşlar şu şekilde:

Müsteşar 1/1

Mevcut: 98.784 TL

%12,41 zamlı: 111.043 TL

%14,11 zamlı: 112.722 TL

Genel müdür 1/1

Mevcut: 87.541 TL

%12,41 zamlı: 98.405 TL

%14,11 zamlı: 99.893 TL

Şube müdürü (lisans) 1/4

Mevcut: 34.955 TL

%12,41 zamlı: 39.293 TL

%14,11 zamlı: 39.887 TL

Memur (lisans) 1/4

Mevcut: 27.584 TL

%12,41 zamlı: 31.007 TL

%14,11 zamlı: 31.476 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Öğretmen 1/4

Mevcut: 41.321 TL

%12,41 zamlı: 46.449 TL

%14,11 zamlı: 47.151 TL

Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut: 58.010 TL

%12,41 zamlı: 65.209 TL

%14,11 zamlı: 66.195 TL

Başkomiser 1/4

Mevcut: 42.175 TL

%12,41 zamlı: 47.409 TL

%14,11 zamlı: 48.126 TL

Polis memuru 1/4

Mevcut: 41.484 TL

%12,41 zamlı: 46.632 TL

%14,11 zamlı: 47.337 TL

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Hemşire (Lisans) 1/4

Mevcut: 41.321 TL

%12,41 zamlı: 46.449 TL

%14,11 zamlı: 47.151 TL

Mühendis 1/4

Mevcut: 42.013 TL

%12,41 zamlı: 47.227 TL

%14,11 zamlı: 47.941 TL

Teknisyen (Lise) 1/4

Mevcut: 29.946 TL

%12,41 zamlı: 33.662 TL

%14,11 zamlı: 34.171 TL

Pratisyen hekim 1/4

Mevcut: 60.510 TL

%12,41 zamlı: 68.019 TL

%14,11 zamlı: 69.048 TL

Profesör 1/4

Mevcut: 70.904 TL

%12,41 zamlı: 79.703 TL

%14,11 zamlı: 80.909 TL

İmam-hatip

Mevcut: 41.321 TL

%12,41 zamlı: 46.449 TL

%14,11 zamlı: 47.151 TL

Avukat 1/4

Mevcut: 41.321 TL

%12,41 zamlı: 46.449 TL

%14,11 zamlı: 47.151 TL

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#MEMUR ZAMMI