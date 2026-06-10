MEMUR ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU! 2026 Temmuz memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Temmuz ayında memur maaşlarına uygulanacak zam oranına ilişkin beklentiler, açıklanacak enflasyon rakamlarıyla şekillenmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı son verilerin, maaş artışlarının netleşmesinde belirleyici rol oynaması öngörülüyor. Başta polisler, öğretmenler, doktorlar ve hemşireler olmak üzere kamu çalışanları, güncel maaş hesaplamaları ve zam oranlarına ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. Memur maaşlarına dair hesaplama detayları ise merak konusu olmaya devam ediyor.