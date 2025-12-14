Memur zammı hesaplamaları başladı! 2026 Ocak memur zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Memur maaş artışına ilişkin süreçte takvim ilerlerken, beklentiler enflasyon rakamlarına odaklanmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriler esas alınarak kamu görevlilerinin maaşları yılda iki dönem yeniden düzenleniyor. Aralık ayı verisinin netleşmesiyle birlikte zam tablosu büyük ölçüde şekillenmeye başladı. Şimdi ise gözler, 2026 Ocak ayında uygulanacak yeni maaşlara çevrilmiş durumda.Peki, en düşük memur maaşı yeni yılda ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor ve hemşire maaşlarına ilişkin yapılan güncel hesaplamalar...