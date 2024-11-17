MEMUR ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor rakamlar belli oluyor! Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Memur zammı 2025 Ocak son dakika haberleriyle yaklaşık 6 milyon memuru vatandaşın gündeminde. Her yıl iki defa zam alan memurların maaşlarının belirlenmesinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrudan etkili oluyor. 4 aylık verilerinde açıklanmasıyla beraber Ocak zammı beklenmeye başladı. 6 aylık enflasyon oranının da kesinleşmesiyle yeni yıl için maaş zammı ortaya çıkmış olacak. Son olarak temmuz ayında %19,31 zam yapılmıştı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam, ebe gibi birçok meslek gurubu hesaplamalara başladı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son gelişmeler