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MEMUR ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor rakamlar belli oluyor! Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Memur zammı 2025 Ocak son dakika haberleriyle yaklaşık 6 milyon memuru vatandaşın gündeminde. Her yıl iki defa zam alan memurların maaşlarının belirlenmesinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı doğrudan etkili oluyor. 4 aylık verilerinde açıklanmasıyla beraber Ocak zammı beklenmeye başladı. 6 aylık enflasyon oranının da kesinleşmesiyle yeni yıl için maaş zammı ortaya çıkmış olacak. Son olarak temmuz ayında %19,31 zam yapılmıştı. Polis, öğretmen, hemşire, doktor, imam, ebe gibi birçok meslek gurubu hesaplamalara başladı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte memur zammı son gelişmeler

Giriş Tarihi: 17.11.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:59
MEMUR ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor rakamlar belli oluyor! Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

Memur ve memur emeklisine yeni yılda yapılacak olan zam oranı için açıklamalar bekleniyor. Yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak rakamlar için hesaplama tabloları oluşturuldu. Gözler Bakan Işıkhan'dan gelecek açıklamalara yöneldi. Peki, 2025 Ocak memur maaşı ne kadar olacak? İşte memur zammı son durum

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor rakamlar belli oluyor! Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?
Memurlar ve memur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6'lık bir toplu sözleşme zammı alacak. 2024'ün ikinci yarısı için ise bu oran yüzde 10 olarak belirlenmişti. Ekim ayı enflasyon verileri sonrasında, enflasyon oranı ilk kez yüzde 10'un üzerine çıktı. Bu gelişme ile birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı 1,87 olarak belirlendi. 2025'in ilk 6 aylık dönemi için yapılacak toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde, memurların ve emekli memurların 4 aylık maaş artışı toplamda yüzde 7,99 olarak hesaplandı.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor rakamlar belli oluyor! Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar her yıl 6 ayda bir olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur zammı hesaplanırken enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme zammı ekleniyor. Burada enflasyon farkı bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyonu ifade ediyor.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor rakamlar belli oluyor! Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR ZAMMI 2025 OCAK AYINDA ZAMLANACAK
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.
Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MEMUR ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA: Polis, öğretmen, hemşire, doktor rakamlar belli oluyor! Ocak memur maaşları ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİLERİNE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI
Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. AA ekonomistlerininki de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve AA ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri:

OVP: Yüzde 41,50
PKA: Yüzde 44,11
AA: Yüzde 44,23

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