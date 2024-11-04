MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur zamları için o hesaplar!

Memur maaş zammı hesaplama tablosu, güncellenen Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 2025 yılının Ocak ayında memur maaşları ve memur emekli aylıkları için yeni zam oranları uygulanmaya başlayacak. İlk 6 ayda memur maaşlarına yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 artış yapılması planlanıyor. Ancak bu zam oranları, enflasyon oranlarının altında kalırsa geçerli olacak. Eğer enflasyon oranları, belirlenen zam oranlarından yüksek çıkarsa, memurlar ve emekli memurlar enflasyon farkını da alacaklar. Peki, 2025 Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 yılı için öğretmen, doktor, mühendis, polis, asker ve hemşire maaşlarına ilişkin hesap tablosu haberin devamında...