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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur zamları için o hesaplar!

Memur maaş zammı hesaplama tablosu, güncellenen Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. 2025 yılının Ocak ayında memur maaşları ve memur emekli aylıkları için yeni zam oranları uygulanmaya başlayacak. İlk 6 ayda memur maaşlarına yüzde 6, ikinci 6 ayda ise yüzde 5 artış yapılması planlanıyor. Ancak bu zam oranları, enflasyon oranlarının altında kalırsa geçerli olacak. Eğer enflasyon oranları, belirlenen zam oranlarından yüksek çıkarsa, memurlar ve emekli memurlar enflasyon farkını da alacaklar. Peki, 2025 Ocak ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 yılı için öğretmen, doktor, mühendis, polis, asker ve hemşire maaşlarına ilişkin hesap tablosu haberin devamında...

Giriş Tarihi: 04.11.2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 22:50
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur zamları için o hesaplar!

2025 yılı için memur maaş zammı gündemin ana başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 2025 Ocak zammı kadro durumu ve unvana göre farklılık gösterecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri, maaş artışlarını doğrudan etkileyecek. Peki, öğretmen, doktor, polis, imam ve mühendis maaş zammı oranları ne kadar olacak? İşte,2025 Ocak zammı için o hesaplar...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur zamları için o hesaplar!

2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için önemli bir dönemeç olan Eylül ayı enflasyon verisi açıklandı. Eylül ayında enflasyon, aylık yüzde 2,97 olarak kaydedildi. Bu verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3,23, Ağustos ayı için yüzde 2,47 ve Eylül ayı için yüzde 2,97 oranında zam alacak ve toplam kümülatif artış yüzde 8,90 seviyesine ulaştı.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur zamları için o hesaplar!

Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur zamları için o hesaplar!

ZAMLI MEMUR MAAŞI OCAK 2025 (YÜZDE 10,59 ARTIŞ TAHMİNİ İLE)
*Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL → 63.879 TL
*Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL → 45.147 TL
*Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL → 58.143 TL
*Öğretmen 1/4: 47.441 TL → 52.465 TL
*Başkomiser 1/3: 58.074 TL → 64.224 TL
*Polis Memuru 8/1: 52.552 TL → 58.117 TL
*Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL → 73.182 TL
*Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL → 52.044 TL
*Mühendis 1/4: 58.957 TL → 65.201 TL
*Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL → 46.326 TL
*Profesör 1/4: 85.671 TL → 94.744 TL
*Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL → 62.524 TL
*Vaiz 1/4: 49.161 TL → 54.367 TL
*Avukat 1/4: 56.179 TL → 62.128 TL

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: En düşük memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, memur zamları için o hesaplar!

ZAMLI MEMUR MAAŞI OCAK 2025 (YÜZDE 9,3 ARTIŞ TAHMİNİ İLE)
*Müsteşar 1/1: 63.946 TL → 70.718 TL
*Genel Müdür 1/1: 56.598 TL → 62.592 TL
*Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL → 24.562 TL
*Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL → 19.229 TL
*Öğretmen 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
*Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL → 41.238 TL
*Başkomiser 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
*Polis Memuru 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
*Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL → 29.127 TL
*Mühendis 1/4: 26.372 TL → 29.165 TL
*Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL → 20.939 TL
*Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL → 43.048 TL
*Profesör 1/4: 46.122 TL → 51.006 TL
*İmam Hatip: 26.568 TL → 29.382 TL
*Avukat 1/4: 26.568 TL → 29.382 TL

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