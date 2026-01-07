Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak TCMB PPK toplantı tarihi
Yeni yılın ilk ekonomi mesajları gelmeye hazırlanıyor! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihini ilan etti. 2025 yılını faiz indirimi ile kapatan Merkez Bankası'nın, yılın bu ilk randevusunda nasıl bir duruş sergileyeceği piyasalar için büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte yatırımcıların radarındaki o kritik takvim.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 23:29
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 23:34