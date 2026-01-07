Trend Galeri Trend Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak TCMB PPK toplantı tarihi

Yeni yılın ilk ekonomi mesajları gelmeye hazırlanıyor! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihini ilan etti. 2025 yılını faiz indirimi ile kapatan Merkez Bankası'nın, yılın bu ilk randevusunda nasıl bir duruş sergileyeceği piyasalar için büyük önem taşıyor. Peki, 2026 Ocak Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte yatırımcıların radarındaki o kritik takvim.

Merkez Bankası, geçtiğimiz günlerde yayımladığı "2026 Yılı Para Politikası" ile yıl boyunca takip edilecek yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. 2026 yılında toplamda 8 kez toplanacak olan Para Politikası Kurulu, enflasyonla mücadele sürecini destekleyecek adımlarını bu takvim çerçevesinde atacak. İşte, TCMB toplantı takvimi:

TCMB OCAK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası takvimine göre yılın ilk faiz kararı şu tarihte duyurulacak:

Toplantı Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe

Karar Açıklanma Saati: 14:00

TCMB TOPLANTI TAKVİMİ 2026

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) aralık ayında yaptığı son toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdi.

