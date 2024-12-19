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Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı: O iller için kar yağışı ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Pazar günü için yapılan uyarılarda, ülkenin doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağı, batı bölgelerinde ise kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, bazı illerde olumsuz hava şartlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. İşte, 19 Aralık 2024 son dakika hava durumu raporunun ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.12.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 08:15
Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı: O iller için kar yağışı ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojik verilere göre, özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kar yağışlarının etkisiyle birlikte, yer yer sis ve buzlanma da görülebilecek. Bu nedenle sürücüler ve yolcuların yolculuk yaparken tedbirli olmaları öneriliyor. 19 Aralık 2024 tarihli hava durumu raporu, kar ve sağanak yağışların oluşturabileceği olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyarıyor. İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son hava durumu tahminleri haberin devamında...

Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı: O iller için kar yağışı ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

METEOROLOJİ KAR YAĞIŞI İÇİN ALARM VERDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava durumu raporuna göre; dün akşam saatlerinden itibaren Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç bölgeleri ile yüksek kesimleri ve Ardahan çevresinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı: O iller için kar yağışı ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevresinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgarların etkili olması bekleniyor. Bu durumun yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı: O iller için kar yağışı ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, olası olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem teşkil ediyor.

Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı: O iller için kar yağışı ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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