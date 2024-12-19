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Meteoroloji hava durumu raporu yayınlandı: O iller için kar yağışı ve sağanak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, bugün ve yarın Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor. Özellikle Pazar günü için yapılan uyarılarda, ülkenin doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağı, batı bölgelerinde ise kuvvetli sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, bazı illerde olumsuz hava şartlarına ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği için vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı. İşte, 19 Aralık 2024 son dakika hava durumu raporunun ayrıntıları...