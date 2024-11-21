Trend Galeri Trend Yaşam METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporlarına göre, kuvvetli yağış ve soğuk hava birçok bölgede etkisini sürdürüyor. 21 Kasım Perşembe günü için yeni uyarılar 49 kentte sarı alarm uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi'nin batısında hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Peki 21 Kasım bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye için 21 Kasım hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:11
METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin 81 iline ait hava durumu tahminleri yayınlanndı. Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi beklenirken, Marmara ve kıyı şeridi için sağanak, taşkın ve sel uyarısı verildi. Peki 21 Kasım bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye için 21 Kasım hava durumu raporu…

METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Batı Akdeniz'de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, 21 Kasım 2024 Perşembe günü özellikle Antalya'nın batı kıyılarında, Burdur'un güneydoğusunda ve Isparta'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) şekilde görülecek. Antalya'nın doğu bölgelerinde ise yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması öngörülüyor. Bu yağışların 22 Kasım 2024 Cuma gecesine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve hazırlıklı olmalıdır. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir almak büyük önem taşıyor.

METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

21 KASIM HAVA DURUMU RAPORU YAYINLANDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli; İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu bölgelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaları önem taşıyor.

METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

EDİRNE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

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