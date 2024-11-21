METOROLOJİ SON DAKİKA UYARISI: İstanbul dahil 49 kentte sarı alarm verildi... Kar yağışı ve sağanak yağmur geliyor!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporlarına göre, kuvvetli yağış ve soğuk hava birçok bölgede etkisini sürdürüyor. 21 Kasım Perşembe günü için yeni uyarılar 49 kentte sarı alarm uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre Marmara Bölgesi'nin batısında hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağışların etkili olması bekleniyor. Peki 21 Kasım bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye için 21 Kasım hava durumu raporu…