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Meteoroloji'den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek

Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika bayram uyarısı geldi. Bayram boyunca hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili ikazlar peş peşe geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehirde hava kötüleşecek. Sağanak yağışlar çok kuvvetli gelecek. Öte yandan uzmanlar yağışların ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi verdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il hava durumuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2025 20:59 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 20:59
Meteoroloji’den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın batısı, Aydın kıyıları, Balıkesir'in batısı ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetlİ, İç Anadolu'da kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji’den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Bayram boyunca ülke genelinde yağışlar etkili olacak. Özellikle Pazartesi ve Salı günleri hava oldukça yağışlı ve serin geçecek. İstanbul da dahil olmak üzere birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, özellikle açık hava aktiviteleri için dikkatli olmakta fayda var.

Meteoroloji’den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek

Bölgesel Etkiler: Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağışlar ve rüzgar etkili olacak. İç Anadolu'da yağışlarla birlikte rüzgarın da sert esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise, Batı Karadeniz'de yağış görülüyor, doğu kesimlerde ise hava daha sakin. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir.

29 MART CUMARTESİ

Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim. Özellikle batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar Durumu: Haritada kırmızı oklarla gösterildiği gibi, özellikle batı ve iç bölgelerde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu, sıcaklıkların gün içinde biraz yüksek seyretmesine neden olabilir.

Meteoroloji’den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek

Bölgesel Etkiler: Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağışlar ve rüzgar etkili olacak. İç Anadolu'da yağışlarla birlikte rüzgarın da sert esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise, Batı Karadeniz'de yağış görülüyor, doğu kesimlerde ise hava daha sakin. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Meteoroloji’den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek

30 MART PAZAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ

Ülkenin büyük bir kısmında sağanak yağış hakim olacak. İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülüyor. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgarlarla birlikte sağanak etkili olabilir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri de yağış alıyor, ancak daha hafif şekilde.