Meteoroloji'den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek
Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika bayram uyarısı geldi. Bayram boyunca hava durumunun nasıl olacağıyla ilgili ikazlar peş peşe geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok şehirde hava kötüleşecek. Sağanak yağışlar çok kuvvetli gelecek. Öte yandan uzmanlar yağışların ne zaman başlayacağıyla ilgili bilgi verdi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il hava durumuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 28.03.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 20:59