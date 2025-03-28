Meteoroloji’den bayram uyarısı geldi! Kuvvetli geliyor günlerce sürecek

Bölgesel Etkiler: Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak yağışlar ve rüzgar etkili olacak. İç Anadolu'da yağışlarla birlikte rüzgarın da sert esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde ise, Batı Karadeniz'de yağış görülüyor, doğu kesimlerde ise hava daha sakin. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yerel sağanak yağışlar görülebilir.

29 MART CUMARTESİ

Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim. Özellikle batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar Durumu: Haritada kırmızı oklarla gösterildiği gibi, özellikle batı ve iç bölgelerde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu, sıcaklıkların gün içinde biraz yüksek seyretmesine neden olabilir.