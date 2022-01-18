Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul başta 26 il alarmda: Kar geliyor...

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul başta 26 il alarmda: Kar geliyor...

Meteoroloji'den gelen son dakika açıklamaları İstanbul dahil 26 kenti alarma geçirdi. Sarı ve turuncu kodlu gelen uyarılarda, bugün Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği belirtiliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde ise kar yağışı etkili olacak. İstanbul'da da bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte 18 Ocak hava durumu detayları...

Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:34
Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! İstanbul başta 26 il alarmda: Kar geliyor...

Son dakika haberlerleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! İstanbul başta 26 il alarmda: Kar geliyor...

Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! İstanbul başta 26 il alarmda: Kar geliyor...

Hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! İstanbul başta 26 il alarmda: Kar geliyor...

İSTANBUL İÇİN UYARI: SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR
AKOM verilerine göre sıcaklıklar düşecek, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaşanacak. Buzlanmalar BEUS sistemi üzerinden müdahale edilecek.

AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da bugünden itibaren kuzeyden gelen rüzgar kuvvetlenerek, saate 40-65 km hızında esecek. Beraberinde sıcaklıkların da tekrardan kar değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar! İstanbul başta 26 il alarmda: Kar geliyor...

AKŞAM SAATLERİNDEN SONRA İL GENELİNDE KAR VAR
Sabah saatlerinden itibaren şehir merkezi dışında kalan yüksek kesimlerde: Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde karla karışık yağmur yağışları yaşanacak. Yağışların, akşam saatlerinden sonra il genelinde etkili olması bekleniyor.

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