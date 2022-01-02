Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı! Yoğun kar, fırtına ve sağanak geliyor!

Meteoroloji tarafından haftalık hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji sarı kod vererek uyardı. Yayımlanan rapora göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Karadeniz kıyıları ile Artvin'in güneyi ve Tokat'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli, yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.