Trend Galeri Trend Yaşam Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Özellikle perşembe gününe dikkat çekilen raporda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji, Bolu, Çankırı ve Kastamonu için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. İşte detaylar.