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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu internet sitesi üzerinden paylaştı. Özellikle perşembe gününe dikkat çekilen raporda; İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan Meteoroloji, Bolu, Çankırı ve Kastamonu için karla karışık yağmur uyarısında bulundu. İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 17:42 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 18:14
Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Aralık-30 Aralık tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

Raporda, özellikle perşembe gününe dikkat çekilirken, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu çok sayıda kent için sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bolu, Çankırı ve Kastamonu için karla karışık yağış uyarısında bulundu. İşte detaylar.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

SAĞANAK UYARISI YAPILAN İLLER

Yağış uyarısı yapılan iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Sinop, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir.

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, İzmir ve Ankara dahil olmak üzere çok sayıda ilde sağanak bekleniyor

Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller: Bolu, Çankırı, Kastamonu

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