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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkat
Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda sağanak ve kar yağışı olan bölgeleri açıkladı. Yurdun batı kesiminde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ederken, biraz daha doğuya gidildiğinde kar yağışları görülüyor. Peki, sağanak yağış ve kar yağışı olan illerimiz hangileri? İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;
Giriş Tarihi: 19.01.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 13:07