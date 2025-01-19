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Meteoroloji'den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda sağanak ve kar yağışı olan bölgeleri açıkladı. Yurdun batı kesiminde soğuk havalar etkisini göstermeye devam ederken, biraz daha doğuya gidildiğinde kar yağışları görülüyor. Peki, sağanak yağış ve kar yağışı olan illerimiz hangileri? İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;

Giriş Tarihi: 19.01.2025 13:07 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 13:07
Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda, özellikle yurdun doğu kesiminde sağanak ve kar yağışlarının etkili olacağı belirtildi. Peki, kar yağışı beklenen illerimiz hangileri? İşte MGM'nin 5 günlük hava durumu raporu;

Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kuzeyi ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkat

Yağışların, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve Trabzon'un batısı, Giresun'un doğusu ile Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgar Orta ve Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! O illerde yaşayan vatandaşlarımız dikkat

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu;

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