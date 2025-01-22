Meteoroloji’den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.