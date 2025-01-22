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Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul'da kar için o tarih işaret edildi

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışlarıyla ilgili yeni uyarılar geldi. Hafta ortası itibarıyla hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde sağanak yağışlar meydana gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan Ocak ayında kar bekleyen milyonlarca İstanbullu için yeni tarih işaret edildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Yağışlı havalar ne zaman geri gelecek? İşte hava durumuyla ilgili İstanbul, Ankara dahil il il tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.01.2025 22:30 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:30
Meteoroloji’den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

Kar yağışı ile ilgili İstanbul için yeni tarih işaret edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu haritası yayımladı ve uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara, Antalya dikkat! Soğuk hava ve şiddetli yağmur geliyor. Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yenileyerek açıkladı. İşte o detaylar...

Meteoroloji’den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

ANTALYA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak seralara zarar verdi, yollar ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Beymelek Mahallesi'nin İskele mevkisinde akşam saatlerinde yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle bölge beyaza büründü. Dolu ve sağanak nedeniyle seralar zarar gördü. Kaş-Demre D400 kara yolu dolu yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, yolda önlem alırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise iş makineleriyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

Meteoroloji’den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

KÖRFEZ ÇAMUR RENGİNE DÖNDÜ

Antalya'nın Demre ilçesinde etkili olan dolu seralara zarar verdi, şiddetli yağış sele neden oldu. Dolu ve sel nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken, denize akan çamur nedeniyle Demre sahilleri kızıla boyandı.

Meteoroloji’den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul’da kar için o tarih işaret edildi

Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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