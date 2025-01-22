Trend
Galeri
Trend Yaşam
Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul'da kar için o tarih işaret edildi
Meteoroloji'den yeni kar, sağanak ve soğuk hava uyarısı! İstanbul'da kar için o tarih işaret edildi
Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışlarıyla ilgili yeni uyarılar geldi. Hafta ortası itibarıyla hava sıcaklıkları düşüşe geçecek. İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde sağanak yağışlar meydana gelecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Gaziantep çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan Ocak ayında kar bekleyen milyonlarca İstanbullu için yeni tarih işaret edildi. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Hava sıcaklıkları ne zaman düşecek? Yağışlı havalar ne zaman geri gelecek? İşte hava durumuyla ilgili İstanbul, Ankara dahil il il tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 22:30