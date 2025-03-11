Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! İstanbul’da sürpriz hava değişimleri olacak! Kar geri dönecek mi? İşte cevabı

Meteoroloji'den hava durumuyla son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde kar yağışı birçok ili esir almıştı. Okullar tatil edilmiş İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Son günlerde ise İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları yükseldi ve güneşli havalar etkisini gösterde. Öte yandan İstanbul ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. İstanbul'da sürpriz hava sıcaklıklarını yaşanacağına dikkat çekildi. Peki önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Kar yağışı İstanbul'a geri dönecek mi? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...