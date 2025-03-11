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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! İstanbul'da sürpriz hava değişimleri olacak! Kar geri dönecek mi? İşte cevabı

Meteoroloji'den hava durumuyla son dakika açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde kar yağışı birçok ili esir almıştı. Okullar tatil edilmiş İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Son günlerde ise İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları yükseldi ve güneşli havalar etkisini gösterde. Öte yandan İstanbul ile ilgili uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. İstanbul'da sürpriz hava sıcaklıklarını yaşanacağına dikkat çekildi. Peki önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Kar yağışı İstanbul'a geri dönecek mi? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 22:55 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 22:59
Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! İstanbul’da sürpriz hava değişimleri olacak! Kar geri dönecek mi? İşte cevabı

Hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yükselen sıcaklıklar sonrası uzmanlar vatandaşları sürpriz hava değişimleri olacak diyerek uyardı. Peki önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Kar yağışı İstanbul'a geri dönecek mi? Hava sıcaklıkları yükselecek mi? İşte hava durumuyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! İstanbul’da sürpriz hava değişimleri olacak! Kar geri dönecek mi? İşte cevabı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! İstanbul’da sürpriz hava değişimleri olacak! Kar geri dönecek mi? İşte cevabı

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! İstanbul’da sürpriz hava değişimleri olacak! Kar geri dönecek mi? İşte cevabı

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni uyarı geldi! İstanbul’da sürpriz hava değişimleri olacak! Kar geri dönecek mi? İşte cevabı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.