Trend Galeri Trend Yaşam Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

İslam dünyası için derin anlamlar taşıyan Mevlid Kandili bu gece idrak ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya teşrifini anmak amacıyla kutlanan bu mübarek gecede, Müslümanlar sevdiklerine anlamlı kandil mesajları göndererek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor. "Kandiliniz mübarek olsun" sözleriyle paylaşılan dualı, kısa ve uzun Mevlid Kandili mesajları, sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. İşte, kısa, uzun, dualı, resimli, anlamlı Mevlid Kandili mesajları ve sözleri.

Giriş Tarihi: 03.09.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 18:49
Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan Mevlid Kandili bu gece idrak edilecek. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunun yıl dönümünde, vatandaşlar sevdiklerine kandil mesajı göndererek bu anlamlı geceyi paylaşmak istiyor. "Kandiliniz mübarek olsun" dilekleri sosyal medyada ve mesaj uygulamalarında yoğun olarak yer buluyor. İşte en güzel dualı, kısa ve uzun Mevlid Kandili mesajları ve sözleri.

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2025

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Tüm varlık aleminin bayramıdır bu gece Arşın ağırlığınca, zâtın zikrimde hece Nebî ve ashâbının, hatrına senden rica Sana çevir yolumu, Ya İlâh el lemin! Hayırlı Kandiller Dilerim..

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Hz. Muhammed'e (s.a.v) tabii olmaya bağlıdır. Mevlidiniz mübarek olsun.

Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Öncelikle mevlid kandilinizi tebrik eder. Yüce Allah'tan ailenizle beraber tekrar cennette yine mevlid kandilini kutlamayı nasip eylesin.

Allah Bu Mevlid kandilinizi mutlululuk ve sünnetullaha vesile kılarak sizi ve sevdiklerinizi Resulullahın Şefaatine Ulaştırsın Kandiliniz Mübarek olsun.

Nuruyla kainatı Şereflendiren gül yüzlü Peygamber Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanız dileğiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah(c.c) kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik bu numarayı verdi. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir." Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller! -Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.

Gel ey Muhammed bahardır, dualar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, miraçtan iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun…

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

DUALI, HADİSLİ, AYETLİ HAYIRLI KANDİLLER MESAJI

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. avucunuza melekler gül Mevlid Kandili Sözleri koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Allah'ım, Resûl(sav)ün senden neyi istediyse, onu istiyor; neden sana sığındıysa, ondan da sana sığınıyoruz. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

Namaz, zikir, tevhid girsin gönüle, bülbül aşık olmuş gonca bir güle, Mevlayı unutma dönersin küle…Hayırlı Kandiller, dualarda buluşmak dileğiyle.

Mevlid kandili mesajları ve sözleri 2025: Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun ve resimli Mevlid Kandili mesajları!

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anin bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.