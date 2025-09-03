MEVLİD KANDİLİ’NE ÖZEL MESAJLAR: 2025 Dualı, anlamlı, hadisli, kısa, uzun Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."

Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...