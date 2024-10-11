Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Karadağ milli maç bugün saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye, bu akşam ligdeki üçüncü karşılaşmasına Karadağ karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde İzlanda ve Galler karşısında performans sergileyen ay yıldızlı ekip, grupta oynadığı ilk maçta Galler ile berabere kalırken, ikinci mücadelesinde ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Montella'nın yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan takım bu akşam sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye - Karadağ maçı bugün saat kaçta? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve diğer ayrıntılar…