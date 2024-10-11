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Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Karadağ milli maç bugün saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi 4. Grup'ta yer alan Türkiye, bu akşam ligdeki üçüncü karşılaşmasına Karadağ karşısında çıkacak. Grubun diğer mücadelesinde İzlanda ve Galler karşısında performans sergileyen ay yıldızlı ekip, grupta oynadığı ilk maçta Galler ile berabere kalırken, ikinci mücadelesinde ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşmaya çevrildi. Montella'nın yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan takım bu akşam sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye - Karadağ maçı bugün saat kaçta? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve diğer ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.10.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 08:12
Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Karadağ milli maç bugün saat kaçta?

Milli maç heyecanı için geri sayım başladı. Ay yıldızlı ekip ilk iki karşılaşmayı geride bırakırken, grupta topladığı 4 puanla lider konumda yer alıyor. Liderliği korumak isteyen Milliler, bu akşamki karşılaşmadan hanesine puan yazdırarak ayrılmak istiyor. Mücadele gününde gözler takım kadrosuna çevrildi. Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu gibi başarılı oyuncuların kadrodaki yeri merak konusu. Peki, Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye - Karadağ maçı bugün saat kaçta?

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Karadağ milli maç bugün saat kaçta?

MİLLİ MAÇ GÜNÜ!

Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, Uluslar B Ligi'nde ilk iki maç sonucunda 4 puan topladı.

Milli takım grupta oynadığı ilk maçta Galler deplasmanından bir puanla dönerken İzlanda'yı ağırladığı mücadeleden ise 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Türkiye, grupta Karadağ mücadelesinin ardından üç mücadele daha oynayacak.

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Karadağ milli maç bugün saat kaçta?

TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım'ın Karadağ'ı konuk edeceği mücadele 11 Ekim 2024 Cuma günü, saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetirken yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Karadağ milli maç bugün saat kaçta?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Karadağ arasında oynanacak mücadelenin yayıncı kuruluşu belli oldu. Mücadele Avrupa'da birçok kanaldan canlı yayınlanırken Türkiye'de ise TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Yurt dışında yaşayan Türk futbolseverler ise karşılaşmayı Exxen platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Türkiye Karadağ milli maç bugün saat kaçta?

MUHTEMEL 11

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın; Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kerem, Kenan (Barış) 11'ini tercih etmesi bekleniyor.

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