MİLLİ MAÇ GÜNÜ! Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off maçı için heyecan dorukta. UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, play-off turunda zorlu bir rakip olan Macaristan ile karşı karşıya geliyor. Macaristan, A Ligi'nde en fazla puan toplayan 3. sırada yer alarak bu turda mücadele etme hakkını kazandı. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye ise rakibini geçerek üst lige çıkmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Macaristan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…