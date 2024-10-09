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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi TürkiyeKaradağ maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maç heyecanı TürkiyeKaradağ karşılaşması ile devam ediyor. A Milli Takımı ay yıldızlı ekip UEFA Uluslar B ligi 4. Grup kapsamında Karadağ ile 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı müsabakanın ayrıntıları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Grupta lider olan Türkiye Karadağ karşısında galibiyetle ayrılarak Uluslar Ligi'ndeki başarısını korumayı hedefliyor. Peki, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:49
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Montella'nın öğrencileri Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansla büyük övgü toplayan milliler, Uluslar Ligi'nde zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Ay-yıldızlı ekip UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk müsabakasında Galler deplasmanından beraberlikle ayrılırken İzlanda'yı ise Kerem Aktürkoğlu'nun ön planda olduğu kıran kırana geçen mücadelede mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde birinci sıradaki yerini muahafaza etmeyi başarırsa Türkiye bir üst lig olan A Ligi'ne terfi edecek. İşte, Türkiye - Karadağ milli maçının tarihi saati ve yayaın kanalı ile ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi kapsamında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek mücadele 11 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki bu sezon oynanacak milli maçlar TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınla ekranlara gelecek. Türkiye - Karadağ karşılaşması şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A MİLLİ TAKIM İLK 11'İ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ TAKIM FİKSTÜRÜ

11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye

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