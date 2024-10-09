MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Karadağ maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Montella'nın öğrencileri Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği başarılı performansla büyük övgü toplayan milliler, Uluslar Ligi'nde zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor. Ay-yıldızlı ekip UEFA Uluslar Ligi 4. Grup ilk müsabakasında Galler deplasmanından beraberlikle ayrılırken İzlanda'yı ise Kerem Aktürkoğlu'nun ön planda olduğu kıran kırana geçen mücadelede mağlup etmeyi başarmıştı. Ligde birinci sıradaki yerini muahafaza etmeyi başarırsa Türkiye bir üst lig olan A Ligi'ne terfi edecek. İşte, Türkiye - Karadağ milli maçının tarihi saati ve yayaın kanalı ile ilgili tüm ayrıntılar haberin devamında...