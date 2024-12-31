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Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları açıklanıyor. Her yıl 31 Aralık akşamı noter huzurunda başlayan çekiliş canlı takip ediliyor. Bu yıl amorti rakamlarından 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeye kadar toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılıyor. Milli Piyango sorgulama işlemleri teselli ikramiyesinden başlayarak, 1.200, 1.800, 4.000, 6.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 1 milyon, 1,5 milyon, 6 milyon, 60 milyona kadar gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet sorgulama 2025 sistemi erişime açılmış durumda. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı…