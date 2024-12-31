Trend Galeri Trend Yaşam Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları açıklanıyor. Her yıl 31 Aralık akşamı noter huzurunda başlayan çekiliş canlı takip ediliyor. Bu yıl amorti rakamlarından 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeye kadar toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtılıyor. Milli Piyango sorgulama işlemleri teselli ikramiyesinden başlayarak, 1.200, 1.800, 4.000, 6.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 1 milyon, 1,5 milyon, 6 milyon, 60 milyona kadar gerçekleşiyor. Milli Piyango bilet sorgulama 2025 sistemi erişime açılmış durumda. İşte, 2025 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 31.12.2024 22:28 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 22:29
Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları 2025 çekilişi ile takip ediliyor. 18.30 itibarıyla son 2 numaranın çekilişiyle başlayan şans oyunu 23.15'te gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi ile tamamlanacak. Tam, yarım ve çeyrek bilet sahipleri kazandıkları ikramiye tutarını görmek adına Milli Piyango sorgulama ekranına başvuruyor. Kazanan biletlerin sıralı tam listesi yayımlanıyor. Yılbaşı çekilişi kazandıran numaralar Milli Piyango Online bilet sorgulama sayfasında!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2025 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLUYOR
2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kazandıran numaralar listesi belli oldu. İşte detaylar;

Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama - Sıralı Tam Liste (Çekiliş Devam Ediyor)

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Sonuçların devamı için sayfayı aşağıya doğru kaydırınız...

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Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

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Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama - Devamı için sayfayı aşağıya doğru kaydırınız...

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Milli Piyango Sorgulama 2025: Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste açıklanıyor! İşte bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Sonuçları Sorgulama - Devamı için sayfayı aşağıya doğru kaydırınız...

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