Milyarlık vurgunda pes dedirten detay: Dolandırıcılık parasıyla cinsel organ ameliyatı yaptırdı
Endonezya'ya kayıtlı telefon numaraları aracılığıyla whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" mesajıyla vatandaşları tuzağa çekip tam 1 milyar 200 milyonluk vurgun yapan örgütle ilgili bazı detaylar pes dedirtti. Nevşehir polisinin operasyonuyla çökertilen yapının üyelerinden kamyon şoförü Metin Ş., hesabına aktarılan 3 milyon 532 bin TL dolandırıcılık parasının bir bölümüyle cinsel organ büyütme ameliyatı oldu. Gözaltına alındıktan sonra yapılan kontrollerde Metin Ş.'nin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Suç örgütünün liderinin Diyarbakır'daki bir berber olduğu ortaya çıkmıştı.
Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 07:07