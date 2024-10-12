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Milyarlık vurgunda pes dedirten detay: Dolandırıcılık parasıyla cinsel organ ameliyatı yaptırdı

Endonezya'ya kayıtlı telefon numaraları aracılığıyla whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" mesajıyla vatandaşları tuzağa çekip tam 1 milyar 200 milyonluk vurgun yapan örgütle ilgili bazı detaylar pes dedirtti. Nevşehir polisinin operasyonuyla çökertilen yapının üyelerinden kamyon şoförü Metin Ş., hesabına aktarılan 3 milyon 532 bin TL dolandırıcılık parasının bir bölümüyle cinsel organ büyütme ameliyatı oldu. Gözaltına alındıktan sonra yapılan kontrollerde Metin Ş.'nin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Suç örgütünün liderinin Diyarbakır'daki bir berber olduğu ortaya çıkmıştı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:48 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 07:07
Milyarlık vurgunda pes dedirten detay: Dolandırıcılık parasıyla cinsel organ ameliyatı yaptırdı

Nevşehir'de polise başvuran bir vatandaş, Endonezya'ya kayıtlı bir numara ile whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" şeklinde kendisine mesaj geldiğini, kabul etmesi üzerine bazı uygulamalardaki işletmelere yorum yapılması karşılığında 50 lira verileceğini söyleyip yapılan görevler sonrası kendi hesabına para gönderildiğini anlattı. Bu yöntemle 259 bin 800 lirasının dolandırıldığını belirten vatandaşın ihbarıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı soruşturmayla 1 milyar 200 milyonluk vurgun yapan örgüt çökertildi.

Milyarlık vurgunda pes dedirten detay: Dolandırıcılık parasıyla cinsel organ ameliyatı yaptırdı

DOLANDIRDIĞI PARAYLA CİNSEL ORGANINI BÜYÜTMÜŞ
Nevşehir polisinin yaptığı çalışmada, vatandaşları para kazanama vaadiyle dolandıran şebekenin liderliğini Diyarbakır'da berber olan Mehmet Diyar Şık'ın yaptığı belirlenirken 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 92 kişi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinden Van'da yaşayan kamyon şoförü Metin Ş.'nin de örgüt tarafından hesaplarının kullanıldığı belirlendi.

Milyarlık vurgunda pes dedirten detay: Dolandırıcılık parasıyla cinsel organ ameliyatı yaptırdı

Önce kripto hesaplara daha sonra da soğuk cüzdana aktarılan paraların son olarak çekildiği hesaplar arasında Metin Ş.'nin (40) de hesabının bulunduğunun belirlenmesi üzerine gözaltına alındı. Örgüt tarafından hesabına 3 milyon 532 bin lira gönderilen Metin Ş. sağlık kontrolünden geçirildiğinde cinsel organında enfeksiyon olduğu tespit edildi.

Milyarlık vurgunda pes dedirten detay: Dolandırıcılık parasıyla cinsel organ ameliyatı yaptırdı

8 suç kaydı olan zanlının dolandırılan paraların hesabına gönderilmesi sonrasında aldığı komisyonlarla cinsel organını büyütmek için ameliyat olduğu ortaya çıktı. Emniyette ifadesi alınan Metin Ş., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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