Milyarlık vurgunda pes dedirten detay: Dolandırıcılık parasıyla cinsel organ ameliyatı yaptırdı

Nevşehir'de polise başvuran bir vatandaş, Endonezya'ya kayıtlı bir numara ile whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" şeklinde kendisine mesaj geldiğini, kabul etmesi üzerine bazı uygulamalardaki işletmelere yorum yapılması karşılığında 50 lira verileceğini söyleyip yapılan görevler sonrası kendi hesabına para gönderildiğini anlattı. Bu yöntemle 259 bin 800 lirasının dolandırıldığını belirten vatandaşın ihbarıyla Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin başlattığı soruşturmayla 1 milyar 200 milyonluk vurgun yapan örgüt çökertildi.