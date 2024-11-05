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Misafirliğe gittiği ev sonu oldu! "Kadın çığlık attı, dakika sürmedi..."

Antalya'da bir eve misafirliğe giden Menekşe Arslan (27), evde yangın çıkması sonucu hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 05.11.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 09:04
Misafirliğe gittiği ev sonu oldu! Kadın çığlık attı, dakika sürmedi...

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı.

Misafirliğe gittiği ev sonu oldu! Kadın çığlık attı, dakika sürmedi...

Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı.

Misafirliğe gittiği ev sonu oldu! Kadın çığlık attı, dakika sürmedi...

Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü.

Misafirliğe gittiği ev sonu oldu! Kadın çığlık attı, dakika sürmedi...

Yangın anında evin pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, hayatını kaybetti.

Misafirliğe gittiği ev sonu oldu! Kadın çığlık attı, dakika sürmedi...

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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