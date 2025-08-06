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Miyavlamaktan fazlası var! Meğer kediler bizimle konuşuyormuş, uzmanlar çözdü: Eğer kediniz bunu yapıyorsa...
Miyavlamaktan fazlası var! Meğer kediler bizimle konuşuyormuş, uzmanlar çözdü: Eğer kediniz bunu yapıyorsa...
Kediler, yıllardır sessiz dostlarımız olarak bilinir. Ancak bilim insanları, onların aslında düşündüğümüzden çok daha fazla iletişim kurduğunu ortaya çıkardı. Son araştırmalara göre kediler, insanlarla etkileşime geçmek için tam 300'e yakın yüz ifadesi kullanıyor!
Giriş Tarihi: 06.08.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 10:46