MSÜ TABAN PUANLARI 2026 ERKEK - KADIN | Son 5 yılın MSÜ taban puanları ve başarı sıralamaları

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi ve taban puanları yer almaya başladı. 1 Mart'ta gerçekleştirilen sınava katılan yüz binlerce aday, sonuçların açıklanmasını beklerken geçtiğimiz yıllara ait MSÜ taban puanları ve başarı sıralamalarını da araştırıyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecine dair detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

2026 MSÜ sınavının ardından adayların araştırmaları hız kazandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala, askeri öğrenci olmak isteyen adaylar geçmiş yıllardaki MSÜ taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşebilmek için gerekli puanlar, tercih sürecine hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor.

MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2026 BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitsi, erkek-kadın taban puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesine göre değişiyor. MSÜ 2026 taban ve tavan puanları henüz belli olmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra Kara, Deniz, Hava Harp okulları ve Astsubay meslek yüksekokulu taban puanları belli olacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAÇ PUANLA ALIYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre kazanma puanı değişkenlik göstermektedir. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin puanları sayısal, sözel ve eşit ağırlık olarak değişir.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2025) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler.

MSÜ 2025 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

MSÜ HARP OKULLARI ERKEK/KADIN TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI (SON 5 YIL);

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI Sıralama (T)
Hava Harp Okulu ERKEK SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 340,29930
360,51074
349,02781
350,92813
320,96558		 136.610
128.250
103.100
83.100
70.250
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 ERKEK SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 287,91733
303,88396
302,22057
311,56385
279,37631		 245.150
236.250
183.850
144.100
120.500
Kara Harp Okulu ERKEK EŞİT AĞIRLIK 2025
2024
2023
2022
2021		 288,10294
303,19929
307,32495
313,94375
278,25886		 293.100
284.100
210.250
170.500
143.150
Kara Harp Okulu ERKEK SÖZEL 2025
2024
2023
2022
2021		 325,52641
342,96547
332,65076
348,02558
306,95467		 216.750
228.000
171.100
141.200
115.900
Hava Harp Okulu KADIN SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 363,38460
389,34501
374,18652
396,92667
356,31319		 99.950
85.100
69.200
31.550
35.850
Kara Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Sahil Güvenlik		 KADIN SAYISAL 2025
2024
2023
2022
2021		 355,60884
381,46140
367,57148
386,50110
346,63285		 112.100
96.750
77.100
41.250
45.000
Kara Harp Okulu KADIN EŞİT AĞIRLIK 2025
2024
2023
2022
2021		 362,43486
379,48876
370,37408
379,29266
336,66541		 106.100
98.750
77.100
48.900
54.100
MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI TABAN PUANLARI (SON 5 YIL);

OKUL ERKEK/KADIN PUAN TÜRÜ YIL TABAN PUANI
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.		 ERKEK GENEL 2025
2024
2023
2022
2021		 252,16987
264,49782
274,90949
286,44629
247,50860
Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
Sahil Güvenlik Astsubay MY.		 KADIN GENEL 2025 327,91907
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)		 ERKEK GENEL 2024
2023
2022
2021		 117,77636
132,67153
139,04660
130,54999
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)		 ERKEK GENEL 2025
2024
2023
2022
2021		 115,98379
145,20848
201,24828
240,12756
202,53914
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(İlk Tercihi Bando Olan)		 KADIN GENEL 2025 302,02427
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
(Tercihleri arasında Bando Olan)		 ERKEK GENEL 2025 222,68338
MSÜ BARAJ PUANI VAR MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aldığı karar doğrultusunda üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'de AYT-TYT sınavlarında baraj uygulaması kaldırıldı. ÖSYM tarafından yayınlanan MSÜ başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı;

Harp Okulları için;

a. 2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine girmeleri gerekmektedir.
b. 2026-YKS'nin 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeleri gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

2026 yılı MSÜ sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre;

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek,
Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

DİKKAT: Harp Okulları için 2026 yılı YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ne girmeyen adaylar ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) girmeyen; Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2026 yılı YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, hiçbir surette askerî okullara yerleştirilmeyecektir.

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (KADIN)

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır.

2025 MSÜ Hava Harp Okulu kadın adaylar için taban puan 363,38 sayısal puan olarak kapatmıştır.

MSÜ HAVA HARP OKULU KAÇ NET İLE KAZANILIR? (ERKEK)

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu sayısal puan türüne göre öğrenci alım yapmaktadır. 2025 MSÜ Hava Harp Okulu erkekler için taban puan 340,29 sayısal puan olarak kapatmıştır.

PUANLARIN YILLARA GÖRE DEĞİŞTİĞİNİ UNUTMAYINIZ!