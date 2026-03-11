Trend Galeri Trend Yaşam MSÜ TABAN PUANLARI 2026: Milli Savunma Üniversitesi Taban puanları ve sıralamaları nasıl?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınavının tamamlanmasının ardından adayların gündeminde sonuç tarihi ve taban puanları yer almaya başladı. 1 Mart'ta gerçekleştirilen sınava katılan yüz binlerce aday, sonuçların açıklanmasını beklerken geçtiğimiz yıllara ait MSÜ taban puanları ve başarı sıralamalarını da araştırıyor. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, tercih sürecine dair detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 MSÜ taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 11.03.2026 06:32