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MÜGE ANLI CANLI İZLE | 11 Ekim 2024 ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

Gündüz kuşağının reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümüyle 11 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen programda başarılı avukatlar, psikologlar ile birlikte esrarengiz cinayetleri ve kayıpların ardındaki sır perdesi aydınlanıyor. Programın sıkı takipçileri Müge Anlı yeni bölümü kaçırmadan izlemek için arama motorları ATV canlı yayın linkini araştırıyor. İşte, ATV canlı yayın akışı ile 11 Ekim 2024 Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle…

Giriş Tarihi: 11.10.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 09:34
MÜGE ANLI CANLI İZLE | 11 Ekim 2024 ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

Televizyon ekranlarının en çok izlenen, sevilen kanalı ATV'nin 11 Ekim 2024 Cuma gününün yayın akışı vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Gündüz kuşağının reyting listelerini alt üst eden programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dün yayınlanan bölümünde Hacer hanım henüz 4 yaşındayken evlatlık verdiği oğlunu bulmak için programa müracaat etti. Yeni bölümde neler yaşanacağını kaçırmadan seyretmek isteyenler için ATV ile Müge Anlı canlı yayın izle ekranı haberin devamında...

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 11 Ekim 2024 ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

11 EKİM 2024 CUMA MÜGE ANLI CANLI İZLE

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölümü bugün 10:00'da canlı yayınla ATV ekranlarında!

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MÜGE ANLI CANLI İZLE | 11 Ekim 2024 ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

14 yaşında evlenen Hacer Hanım, eski eşi Seyfi Birbir'den gördüğü şiddet sebebiyle üç çocuğunu geride bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kızının amcası tarafından yakılarak öldürüldüğünü iddia eden Hacer Hanım, diğer oğlunun da kayıp olduğunu belirtti. Kızı Aslı'ya bir arabanın çarptığı ve sonrasında evlatlık verildiği de ortaya çıktı. Yaşanan bu olaylar, programda ihbar olarak kabul edilerek soruşturma başlatıldı. Seyfi Birbir'in çocuklarına ne yaptığı merak konusu.

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 11 Ekim 2024 ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ:
Frekans değerleri aşağıdadır;
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

MÜGE ANLI CANLI İZLE | 11 Ekim 2024 ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle
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