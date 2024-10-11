MÜGE ANLI CANLI İZLE | 11 Ekim 2024 ATV canlı yayın ekranı ile Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm HD izle

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

14 yaşında evlenen Hacer Hanım, eski eşi Seyfi Birbir'den gördüğü şiddet sebebiyle üç çocuğunu geride bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kızının amcası tarafından yakılarak öldürüldüğünü iddia eden Hacer Hanım, diğer oğlunun da kayıp olduğunu belirtti. Kızı Aslı'ya bir arabanın çarptığı ve sonrasında evlatlık verildiği de ortaya çıktı. Yaşanan bu olaylar, programda ihbar olarak kabul edilerek soruşturma başlatıldı. Seyfi Birbir'in çocuklarına ne yaptığı merak konusu.