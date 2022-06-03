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Müge Anlı'da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: "Seni öldüreyim mi?" diye bir ses geldi...

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği gün ifadeye çağırılan Fatma Burhan'ın jandarmayı yanılttığı iddia edilirken, Selami Şen ile Mesut Kaya arasındaki tartışma son programa damga vurmuştu. Muhammet Burhan cinayetinde Müge Anlı canlı yayınına katılan köy sakininin ifadeleri ise cinayetin seyrini değiştirecek cinsten... İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 10:14 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 10:22
Müge Anlı’da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Seni öldüreyim mi? diye bir ses geldi...

MUHAMMET BURHAN CİNAYETİNDE SON DAKİKA: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Müge Anlı’da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Seni öldüreyim mi? diye bir ses geldi...

Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği gün ifadeye çağırılan Fatma Burhan'ın jandarmayı yanılttığı iddia edilirken, Selami Şen ile Mesut Kaya arasındaki tartışma son programa damga vurmuştu.

Müge Anlı’da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Seni öldüreyim mi? diye bir ses geldi...

Muhammet Burhan cinayetinde Müge Anlı canlı yayınına katılan köy sakininin ifadeleri ise cinayetin seyrini değiştirecek cinsten...

İşte köy sakininin ifadeleri...

Müge Anlı’da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Seni öldüreyim mi? diye bir ses geldi...

Muhammet Burhan'ın 20.45-21.00 arasında öldürüldüğü düşünülürken, bu saat aralığından çok kısa bir süre önce Esra Ürker'in eniştesi Adnan Lap'ın serasında dikkat çeken bir olaya tanıklık eden köy sakini neler yaşadığını anlattı.

Müge Anlı’da gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmesi: Seni öldüreyim mi? diye bir ses geldi...

Köy sakini, "Saat 20.00 gibi tarlamızdan çıkıp Adanan Lap'ın tarlasına gittik. Seranın içine indim, domates almak için biraz ilerleyince 'Öldüreyim mi seni? Seni öldüreyim mi?' diye bir ses geldi.

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