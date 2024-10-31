Muğla’da korkunç olay! Eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Marmaris Çıldır Mahallesi Org. Mustafa Muğlalı Caddesi'nde bir apartmanda boşanma sürecinde olduğu eşi Yasemin Yorulmaz'ın (50) yaşadığı eve giden Tuncay Yorulmaz (44), eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Tuncay Yorulmaz, önce Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vurdu, akabinde sırtından bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşini katleden Tunycay Yorulmaz. saat 07.30'da polis merkezine giderek teslim oldu. Tuncay Yorulmaz, Yasemin Yorulmaz'ın önce kafasına şişeyle vurduğunu, sonra iki yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri, Tuncay Y.'yi gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. KAHREDEN DETAY Çiftin 10 Ekim 2024'te anlaşmalı boşanmak için başvurdukları ve 22 Kasım'da duruşması olduğu öğrenildi.