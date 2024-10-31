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Muğla'da korkunç olay! Eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Marmaris, sabah saatlerinde boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Tuncay Y., tartışma sırasında eşi Yasemin Yorulmaz'a bıçaklayarak öldürdü.

Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Giriş Tarihi: 31.10.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:54
Muğla’da korkunç olay! Eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Marmaris Çıldır Mahallesi Org. Mustafa Muğlalı Caddesi'nde bir apartmanda boşanma sürecinde olduğu eşi Yasemin Yorulmaz'ın (50) yaşadığı eve giden Tuncay Yorulmaz (44), eşiyle tartışmaya başladı.

Muğla’da korkunç olay! Eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Tartışma büyüyünce Tuncay Yorulmaz, önce Yasemin Yorulmaz'ın başına şişeyle vurdu, akabinde sırtından bıçakladı.

Muğla’da korkunç olay! Eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yasemin Yorulmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Muğla’da korkunç olay! Eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Eşini katleden Tunycay Yorulmaz. saat 07.30'da polis merkezine giderek teslim oldu. Tuncay Yorulmaz, Yasemin Yorulmaz'ın önce kafasına şişeyle vurduğunu, sonra iki yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Muğla’da korkunç olay! Eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü

Polis ekipleri, Tuncay Y.'yi gözaltına aldı. Yasemin Yorulmaz'ın cenazesi, savcı ve polis incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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