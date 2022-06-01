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Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti: Fatma jandarmayı yanılttı mı?

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 haftadır Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği Müge Anlı'nın son programına görgü tanığı Mesut Kaya ile şüpheli Selami Şen arasındaki tartışma damga vururken, Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği gün ifadeye çağırılan Fatma Burhan'ın jandarmayı yanılttığı iddia edildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:22 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:34
Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti: Fatma jandarmayı yanılttı mı?

MUHAMMET BURHAN CİNAYETİNDE SON DAKİKA: Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye'nin gündemine gelen Muhammet Burhan cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti: Fatma jandarmayı yanılttı mı?

Yaklaşık 3 haftadır Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği Müge Anlı'nın son programına görgü tanığı Mesut Kaya ile şüpheli Selami Şen arasındaki tartışma damga vururken,

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti: Fatma jandarmayı yanılttı mı?

Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği gün ifadeye çağırılan Fatma Burhan'ın jandarmayı yanılttığı iddia edildi.

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti: Fatma jandarmayı yanılttı mı?

İşte Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin ayrıntıları...

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti: Fatma jandarmayı yanılttı mı?

SON DAKİKA: FATMA JANDARMAYA YANLIŞ İFADE Mİ VERDİ?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilk olarak kayıp olan bir erkek çocuğu arandı ve kısa sürede bulundu.

SON DAKİKA SON DAKİKA