Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: Müge Anlı’da gündeme gelmişti: Fatma jandarmayı yanılttı mı?

Muhammet Burhan cinayetinde son dakika: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Muhammet Burhan cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 haftadır Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği Müge Anlı'nın son programına görgü tanığı Mesut Kaya ile şüpheli Selami Şen arasındaki tartışma damga vururken, Muhammet Burhan cinayetinin işlendiği gün ifadeye çağırılan Fatma Burhan'ın jandarmayı yanılttığı iddia edildi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Muhammet Burhan cinayetinde son dakika haberinin ayrıntıları...