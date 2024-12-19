Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

Yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Yeni yıl da seyahat planı yapacak kişiler için bu ülkelere vizesiz ulaşım çok kolay. İşte, 2024'te pasaportunuzu alıp özgürce keşfedebileceğiniz rotalar!