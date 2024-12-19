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Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!
Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!
Müjde! Yeni yılda vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin sayısı artıyor. Tatil hayalleri kuranlar için kapılarını ardına kadar açan bu ülkeler yeni yıl için tatil planı yapanların gündeminde. Peki, vizesiz gidilebilecek ülkeler hangisi? İşte, Türk pasaportuyla vizesiz gidebileceğiniz ülkelerin güncel listesi!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:17