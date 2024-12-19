Trend Galeri Trend Yaşam Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

Müjde! Yeni yılda vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerin sayısı artıyor. Tatil hayalleri kuranlar için kapılarını ardına kadar açan bu ülkeler yeni yıl için tatil planı yapanların gündeminde. Peki, vizesiz gidilebilecek ülkeler hangisi? İşte, Türk pasaportuyla vizesiz gidebileceğiniz ülkelerin güncel listesi!

Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:17
Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

Yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi güncellendi! Türk vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Yeni yıl da seyahat planı yapacak kişiler için bu ülkelere vizesiz ulaşım çok kolay. İşte, 2024'te pasaportunuzu alıp özgürce keşfedebileceğiniz rotalar!

Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

Müjde! Bu ülkeler Türk vatandaşlarına kapılarını açıyor! İşte, yeni yılda vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi!

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

SON DAKİKA SON DAKİKA