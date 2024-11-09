NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!
Narin Güran cinayeti davası son dakika haberi | Türkiye'nin konuştuğu minik Narin Güran duruşmasında 3. gün başladı. "Narin Güran cinayetinde katil kim? Sır perdesi kalkıyor mu?" sorularının cevabı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. 3. günde tanıklar tek tek dinlendi, hakim ve tanıklar arasındaki diyaloglar dikkat çekti. İşte Narin Güran cinayeti davası son dakika haberi!
Giriş Tarihi: 09.11.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:21