NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!

Tanık: Önce param yok dedi, sonra kabul etti.

Hakim: "Ben bu paranın hesabını sorarım'' dedi mi?

Tanık: Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum.

Hakim: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim.Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?

Tanık: İkisi de bizim akrabamızdır.