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NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!

Narin Güran cinayeti davası son dakika haberi | Türkiye'nin konuştuğu minik Narin Güran duruşmasında 3. gün başladı. "Narin Güran cinayetinde katil kim? Sır perdesi kalkıyor mu?" sorularının cevabı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. 3. günde tanıklar tek tek dinlendi, hakim ve tanıklar arasındaki diyaloglar dikkat çekti. İşte Narin Güran cinayeti davası son dakika haberi!

Giriş Tarihi: 09.11.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:21
NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!

Son dakika haberi... Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması 3. gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 Kasım'da saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Duruşmada önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alındı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlendi. Daha sonra da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlendi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!

CİNAYETİ AYDINLATACAK EN ÖNEMLİ DELİL...

Bugün ise Narin Güran cinayeti davasında 3. gün başladı ve tanıklar dinleniyor. Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!

Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek. Baba Arif Güran, cinayeti aydınlatacak en önemli delilin askeri üs bölgesindeki kameraların olduğunu söylemişti.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!

"YAKACAĞIM ORTALIĞI ÖDEMEYECEĞİM"

Cahit isimli tanık konuştu:

Tanık; Nevzat ile Arif Güran araba meselesi yüzünden beni çağırdı. Nevzat anlattı, sonra Arif Güran anlattı. Nevzat'a, para ödemesi gerektiğini söyledim. Ödemeyeceğini söyledi.
Hakim: Nevzat, ''Yakacağım ortalığı, ödemeyeceğim'' dedi mi?
Tanık: Salim Güran ''10 bin lira ben, 10 bin lira Arif ödesin, 50 bin lira da Nevzat ödesin'' dedi.
Hakim: Nevzat kabul etti mi?

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASI SON DAKİKA - Narin Güran cinayetinde sır perdesi kalkıyor mu? Hakimden dikkat çeken soru!

Tanık: Önce param yok dedi, sonra kabul etti.
Hakim: "Ben bu paranın hesabını sorarım'' dedi mi?
Tanık: Ben görmedim, günahını alamam, gördüğümü anlatıyorum.
Hakim: Ben de gördüğünü anlattığın için teşekkür ederim.Siz neden aile meclisi kurup olaya el attınız?
Tanık: İkisi de bizim akrabamızdır.

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