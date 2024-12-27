Narin Güran cinayeti davasında son dakika! Nevzat Bahtiyar ifade verdi: Cesedi Salim verdi!

Son dakika haberi: Narin Güran davasında amca Salim'in ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Bahtiyar, "Öldürmedim. Cesedi Salim verdi. Parça parça kaybet dedi bana. Cezam neyse onu kabul ediyorum" ifadelerini kullandı. Salim'in avukatının kendisine 'Vahşi papağan' dediğini de belirten Nevzat Bahtiyar, "Ben o kelimeyi kullanmak istememiştim. Ben papağan değilim. Ben ahırın içinde cesedi vahşice atmışım, öyle mi? Peki, neden öyle yapayım? Arka tarafta bir yer var, biri beni görebilirdi" savunmasını yaptı. İşte Narin Güran davasının son dakika detayları