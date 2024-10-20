Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Kameralarda, Narin’e ait bir delil elde edilmedi
Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili köyde, küçük kızın iki amcasının evinde bulunan ve el konulan kamera kayıt cihazlarının yapılan incelemesinde küçük kıza ait bir delil elde edilmediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.10.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:28