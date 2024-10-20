Trend Galeri Trend Yaşam

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Kameralarda, Narin’e ait bir delil elde edilmedi

Son dakika haberi: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili köyde, küçük kızın iki amcasının evinde bulunan ve el konulan kamera kayıt cihazlarının yapılan incelemesinde küçük kıza ait bir delil elde edilmediği öğrenildi.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 20.10.2024 14:28 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:28
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Kameralarda, Narin’e ait bir delil elde edilmedi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Nardin Güran cinayetiyle ilgili köyde, küçük kızın iki amcasının evinde bulunan ve el konulan kamera kayıt cihazlarının yapılan incelemesinde küçük kıza ait bir delil elde edilmediği öğrenildi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Kameralarda, Narin’e ait bir delil elde edilmedi

HTS kayıtlarına göre, anne, ağabey, amca ve itirafçının bir arada olduğuyla ilgili telefon sinyali alınmasına rağmen Narin'in nerede öldürüldüğü de halen tespit edilmediği ifade ediliyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in soruşturmayı yürütmesi için görevlendirdiği bir başsavcı vekili ile 3 savcının iddianame yazım sürecinin de sona gelindiği öğrenildi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Kameralarda, Narin’e ait bir delil elde edilmedi

Soruşturma kapsamında, Narin Güran cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Gürün, muhtar amca Salim Güran ile küçük kızın cenazesini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Kameralarda, Narin’e ait bir delil elde edilmedi

İDDİANAME BU HAFTA MAHKEMEYE SUNULUYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin ile ilgili açıklama yaptı. Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianamenin bu hafta içinde Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulacağını söyledi.

Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Kameralarda, Narin’e ait bir delil elde edilmedi

Adalet Bakanı Tunç, cinayete ilişkin tüm delillerin toplandığına dikkat çekerek, "HTS kayıtlarından kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir delil toplaması yapıldı. Narin'e kıyanlar, yargı önünde hesap vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA SON DAKİKA