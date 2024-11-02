Narin Güran cinayetinde ailenin HTS kayıtlarının şeması ortaya çıktı: Olay anında oradalarmış!

Bilirkişi raporunda, olayın gerçekleştiği tarih olarak 21 Ağustos'ta 15.13 ile 15.20 saatleri arası belirtilerek, şüpheliler Salim, Enes ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtlarının alındığı, olayın olduğu Arif Güran'ın ikameti çevresi, Salim Güran'ın ikameti ve çevresi ve ara yollar, okul, Kur'an kursu, Salim Güran'ın Uzunbahçe tarafından bulunan tarlası ile ara yolları, Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yer ve çevresinde, köyün giriş çıkış istikametlerinde titiz bir şekilde 3 GSM operatörünün ana baz ve yan bazlarının tespitinin yapıldığı, daha sonra bu bölgelerde ekip olarak dar alan baz çalışması yapıldığı kaydedildi.