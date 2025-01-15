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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yüksel Güran’ın avukatı tutukluluğa itiraz etti!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir katliama kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı. Buna göre anne, ağabey ve amca, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Öte yandan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.