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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yüksel Güran’ın avukatı tutukluluğa itiraz etti!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir katliama kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın davasında aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı. Buna göre anne, ağabey ve amca, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Öte yandan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 15.01.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 17:55
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yüksel Güran’ın avukatı tutukluluğa itiraz etti!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın geçtiğimiz ay görülen davasında anne Yüksel Güran, ağabey ve amca, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yüksel Güran’ın avukatı tutukluluğa itiraz etti!

Geçtiğimiz günlerde Yüksel Güran'ın avukatı müvekkilinin, katilin ismini verdiğini iddia etti. Son olarak Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunduğu dilekçe ile müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yüksel Güran’ın avukatı tutukluluğa itiraz etti!

İtirazı değerlendiren 8. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, dilekçenin Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yüksel Güran’ın avukatı tutukluluğa itiraz etti!

Öte yandan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna bir süre önce itirazda bulunan avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz'ın sunduğu dilekçeyi de aynı gerekçeyle yetkili 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Yüksel Güran’ın avukatı tutukluluğa itiraz etti!

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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