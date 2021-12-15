NASA bir ilke imza attı ve Güneş’e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

NASA uzay aracı Parker'ın güneşin atmosferinden geçtiğini duyurdu. Böylece ilk kez bir uzay aracı Güneş'in dış atmosferinden uçtu. Uzaydaki tarihi başarı, kısa bir süreliğine Güneş etrafındaki korona adı verilen bölgeye dalan Parker Güneş Sondası tarafından elde edildi.

Güneş`e dokunan uçuş, nisan ayında gerçekleşti, ancak verilerin analizi bunu şimdi doğrulayabildi.

Parker, yoğun ısıya ve radyasyona dayanmak zorunda kaldı, Güneş`in nasıl çalıştığına dair yeni bilgiler topladı.

NASA`nın heliofizik bilim bölümünden Nicola Fox, "Ay`a iniş, bilim insanlarının Ay`ın nasıl oluştuğunu anlamalarına izin verdiyse, Güneş`e dokunmak da insanlık için en yakın yıldızımız ve Güneş Sistemi üzerindeki etkisi hakkında kritik bilgileri ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak devasa bir adımdır" dedi.