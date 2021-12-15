Trend Galeri Trend Yaşam NASA bir ilke imza attı ve Güneş'e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

NASA bir ilke imza attı ve Güneş'e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA son haftalarda Güneş'teki aktivitelerle gündeme geliyordu. Bir süre önce yıldızımızda taç küre kütle atımı (CME/Coronal Mass Ejection) denilen patlamalar gerçekleşti. Hatta bu patlamalardan sonra komplo teorisyenleri Güneş'i uzay gemilerinin ziyaret ettiğine dair dudak uçuklatan iddialarda bulundu. Aslında komplo uzmanlarının ileri sürdükleri bir anlamda doğru. Çünkü NASA, uzay arası Parker, Güneş'in çok yakınından geçti. Üç yıl önce uzaya fırlatılan Parker böylece Güneş'e dokunan uzay aracı olarak tarihte geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:56
NASA bir ilke imza attı ve Güneş’e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

NASA uzay aracı Parker'ın güneşin atmosferinden geçtiğini duyurdu. Böylece ilk kez bir uzay aracı Güneş'in dış atmosferinden uçtu. Uzaydaki tarihi başarı, kısa bir süreliğine Güneş etrafındaki korona adı verilen bölgeye dalan Parker Güneş Sondası tarafından elde edildi.

NASA bir ilke imza attı ve Güneş’e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

Güneş`e dokunan uçuş, nisan ayında gerçekleşti, ancak verilerin analizi bunu şimdi doğrulayabildi.

NASA bir ilke imza attı ve Güneş’e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

Parker, yoğun ısıya ve radyasyona dayanmak zorunda kaldı, Güneş`in nasıl çalıştığına dair yeni bilgiler topladı.

NASA bir ilke imza attı ve Güneş’e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

NASA`nın heliofizik bilim bölümünden Nicola Fox, "Ay`a iniş, bilim insanlarının Ay`ın nasıl oluştuğunu anlamalarına izin verdiyse, Güneş`e dokunmak da insanlık için en yakın yıldızımız ve Güneş Sistemi üzerindeki etkisi hakkında kritik bilgileri ortaya çıkarmamıza yardımcı olacak devasa bir adımdır" dedi.

NASA bir ilke imza attı ve Güneş’e dokundu! Uzay aracı Parker insanlık tarihine geçti

Parker Solar Probe, ajans tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen en ciddi görevlerden biri. Üç yıl önce fırlatılan ve bir araba büyüklüğünde olan araç, Güneş`in etrafında gezerek yakın geçişler yapıyor. (TRT Haber)

SON DAKİKA SON DAKİKA